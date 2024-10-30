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Ольга Фреймут оказалась в эпицентре катастрофы в Испании

30 октября 2024 16:38
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Ольга Фреймут оказалась в эпицентре стихийного бедствия в Испании - фото
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Телеведущая Ольга Фреймут стала свидетелем стихийного бедствия в Испании. Страну накрыло внезапное наводнение, которое уже унесло жизни полсотни человек.

Об этом ведущая рассказала в Instagram.

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Телеведущая как раз направлялась в Валенсию, где у нее должна была состояться лекция по этикету. По дороге в город стало известно, что в регионе бушует стихийное бедствие. Фреймут получила уведомление от службы безопасности о возможной угрозе при передвижении на автомобиле.

"Едем в Валенсию на лекцию, а там цунами", — написала ведущая.

Ольга Фреймут направлялась в Валенсию во время потопа
Ольга Фреймут направлялась в Валенсию во время потопа. Фото: instagram.com/freimutolia

В своих соцсетях Фреймут поделилась ужасающими кадрами, на которых видны затопленные поля и поселения. Также в регионе произошло немало ДТП, поэтому на дорогах были брошены автомобили, а некоторых водителей из машины доставали спасатели.

Ольга Фреймут показала последствия потопа в Валенсии
Ольга Фреймут показала последствия потопа в Валенсии. Фото: instagram.com/freimutolia

"Валенсия в воде. Цунами Дана затопил дома, сады... Людей эвакуируют из авто", — поделилась с поклонниками звезда.

Ольга Фреймут попала в эпицентр потопа в Испании
Ольга Фреймут попала в эпицентр потопа в Испании Фото: instagram.com/freimutolia

К счастью, ведущая смогла без чрезвычайных ситуаций добраться до гостиницы в Валенсии и все же провести лекцию для слушателей.

Ранее Ольга Фреймут похвасталась достижениями своего единственного сына за границей.

Также мы писали, что Сергей Жадан отреагировал на обстрелы родного Харькова.

наводнение Испания украинские звезды катастрофа Ольга Фреймут

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