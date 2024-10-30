Ольга Фреймут оказалась в эпицентре стихийного бедствия в Испании - фото

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут стала свидетелем стихийного бедствия в Испании. Страну накрыло внезапное наводнение, которое уже унесло жизни полсотни человек.

Об этом ведущая рассказала в Instagram.

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Телеведущая как раз направлялась в Валенсию, где у нее должна была состояться лекция по этикету. По дороге в город стало известно, что в регионе бушует стихийное бедствие. Фреймут получила уведомление от службы безопасности о возможной угрозе при передвижении на автомобиле.

"Едем в Валенсию на лекцию, а там цунами", — написала ведущая.

Ольга Фреймут направлялась в Валенсию во время потопа. Фото: instagram.com/freimutolia

В своих соцсетях Фреймут поделилась ужасающими кадрами, на которых видны затопленные поля и поселения. Также в регионе произошло немало ДТП, поэтому на дорогах были брошены автомобили, а некоторых водителей из машины доставали спасатели.

Ольга Фреймут показала последствия потопа в Валенсии. Фото: instagram.com/freimutolia

"Валенсия в воде. Цунами Дана затопил дома, сады... Людей эвакуируют из авто", — поделилась с поклонниками звезда.

Ольга Фреймут попала в эпицентр потопа в Испании Фото: instagram.com/freimutolia

К счастью, ведущая смогла без чрезвычайных ситуаций добраться до гостиницы в Валенсии и все же провести лекцию для слушателей.

Ранее Ольга Фреймут похвасталась достижениями своего единственного сына за границей.

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