Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сергій Жадан із болем відреагував на обстріл рідного Харкова arrow

Сергій Жадан із болем відреагував на обстріл рідного Харкова

29 жовтня 2024 13:35
Ганна Корешкова - Редактор
Сергій Жадан прокоментував удар росіян по Держпрому в Харкові
Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Ганна Корешкова - Редактор

Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан прокоментував черговий злочин росіян. Увечері в понеділок, 28 жовтня, окупанти частково зруйнували будівлю Держпрому — візитівку його рідного міста Харкова.

Пост письменник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Жадан про бездіяльність світу на злочини Росії

Увечері 28 жовтня окупанти вдарили КАБами по центру Харкова та пошкодили пам'ятку, що несе історичну цінність — Держпром. Це один із перших хмарочосів Радянського Союзу. Держпром є однією із візитівок міста.

Жадан назвав Росію країною-терористом, яка нищить все навколо себе. Письменник додав, що росіяни мають нести колективну відповідальність за свої злочини.

Він підкреслив, що бездіяльність західних країн мотивує росіян до ще жорстокіших злочинів та нагадав про нещодавній візит генсека ООН Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС у Казані.

"Непокаране зло набирається сили з власної безкарності. Світ не готовий зупинити імперію зла, відтерміновує свої проблеми за рахунок українців. Як там, цікаво, нині спалося генсеку ООН?" — обурився письменник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант та військовий Олександр Положинський вступився за Сергія Жадана. Також ми розповідали, де служить поет.

Харків соцмережі бомба українські зірки Сергій Жадан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:17 У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

14:14 Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео

14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Кличко назвав, коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон

13:29 Готували сходження потяга — в Одесі судитимуть диверсантів

13:15 Зеленський обговорив відбудову України із президенткою Ісландії

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

14:17 У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

14:14 Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео

14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Кличко назвав, коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон

13:29 Готували сходження потяга — в Одесі судитимуть диверсантів

13:15 Зеленський обговорив відбудову України із президенткою Ісландії

13:00 Фінансова допомога до 5 тис. грн — де видають кошти на лікування

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні