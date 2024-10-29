Сергій Жадан прокоментував удар росіян по Держпрому в Харкові

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан прокоментував черговий злочин росіян. Увечері в понеділок, 28 жовтня, окупанти частково зруйнували будівлю Держпрому — візитівку його рідного міста Харкова.

Пост письменник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Увечері 28 жовтня окупанти вдарили КАБами по центру Харкова та пошкодили пам'ятку, що несе історичну цінність — Держпром. Це один із перших хмарочосів Радянського Союзу. Держпром є однією із візитівок міста.

Жадан назвав Росію країною-терористом, яка нищить все навколо себе. Письменник додав, що росіяни мають нести колективну відповідальність за свої злочини.

Він підкреслив, що бездіяльність західних країн мотивує росіян до ще жорстокіших злочинів та нагадав про нещодавній візит генсека ООН Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС у Казані.

"Непокаране зло набирається сили з власної безкарності. Світ не готовий зупинити імперію зла, відтерміновує свої проблеми за рахунок українців. Як там, цікаво, нині спалося генсеку ООН?" — обурився письменник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант та військовий Олександр Положинський вступився за Сергія Жадана. Також ми розповідали, де служить поет.