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Відомий музикант та військовий вступився за Сергія Жадана

30 вересня 2024 11:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Положинський прокоментував хейт в бік Сергія Жадана
Ексфронтмен гурту "Тартак" та військовий Олександр Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий музикант та військовий Олександр Положинський прокоментував хейт на адресу відомого письменника Сергія Жадана, який нині несе службу у бригаді "Хартія". Артист впевнений, що негатив йде від людей, які самі не готові стати на захист України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Сергій Жадан у липні завершив військові навчання у бригаді Нацгвардії "Хартія". Нині письменник веде ефіри на радіо "Хартія" та продовжує збирати кошти на допомогу своїй бригаді.

Жадана критикують через те, що після військового вишколу він не відправився на фронт. Положинський вступився за письменника та впевнений, що його критикують лише ті, хто сам боїться приєднатися до ЗСУ.

"Я веду радіоефіри й теж даю концерти. Цілком логічно, що я зараз захищатиму Сергія Жадана, а не тих, хто на нього котить бочку. Я розумію, що є різні посади й різні завдання в лавах сил оборони. Не знаю, як це відбувалося в Сергія, але розумію, що дуже часто ставиться завдання керівництвом. Зрозуміло, що субординація та дисципліна мають бути. Не знаю, хто і якими аргументами апелює до Сергія Жадана та його служби в лавах сил оборони, але я переконаний, що серед тих людей, які наїжджають на Жадана, є дуже багато особистостей, котрі самі не хочуть йти служити в армію", — заявив ексфронтмен гурту "Тартак".

Музикант також додав, Сергій нині займається справою, у якій є професіоналом.

"Моя позиція стосовно будь-якої посади така — на військову посаду має заходити людина, яка має найбільше здібностей, професійної підготовки, досвіду в цивільному житті для того, щоб із цією функцією якісно справлятися. Якщо є військове радіо чи радіо "Хартія" і є кілька посад, пов'язаних із функціонуванням цієї радіостанції, то цілком зрозуміло, що на цю роботу мають заходити професіонали", — пояснив Положинський. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Положинський розповів, чому навчився в перші місяці у ЗСУ.  А також артист показався після крапельниці.

соцмережі Сергій Жадан Тартак українські зірки хейт

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