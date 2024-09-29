Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Екслідер гурту "Тартак" пояснив, чому покинув службу на фронті arrow

Екслідер гурту "Тартак" пояснив, чому покинув службу на фронті

29 вересня 2024 14:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Екслідер гурту "Тартак" розповів, чому більше не воює на передовій
Олександр Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співак Олександр Положинський, який певний час воював у складі 47-ї ОМБр "Маґура", залишив службу на фронті. Виконавець продовжив військову справу в ЗСУ, але тепер перебуває в Києві, а також працює ведучим на радіо "Армія FM".

Причини екслідер гурту "Тартак" пояснив у інтерв'ю "Апостроф".

Читайте також:

Олександр Положинський розповів, чому більше не воює на передовій

Як зізнався артист, він ніколи не відчував потягу до служби в армії, попри те, що навіть навчався у війському інтернаті. Проте зараз Положинський готовий і далі нести службу в Збройних Силах поза межею фронту, аби допомогатаи державі. 

"Досі не відчуваю, що армія – це моє. Я зрозумів, що армія це не моє ще у 80-х роках минулого століття, коли повернувся після військового інтернату в цивільне життя. Тоді зрозумів, що хочу жити цивільним життям.

Зараз більшість людей, які змушені стати військовими, стають ними не тому, що вони відчули в собі бажання, що військова справа – це їхнє, а тому, що вони відчувають відповідальність за долю своєї країни і свого народу. І вони йдуть не в армію як таку, а йдуть захищати Батьківщину, свої сім’ї, майбутнє людей, які їм дорогі. Тому говорити про кожного цивільного, який став військовим як про людину, яка зробила свій вибір на користь військової служби, не зовсім правильно", — поділився Олександр.

Олександр Положинський зізнався, чому вже не воює на передовій
Олександр Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Окрім того, на думку співака, усі громадяни України, в тому числі артисти-чоловіки, мають пройти військову службу. Як зауважив Положинський, не усі мають стати на бойові позиції, адже є багато задач у тилу, які також дуже важливі для нашої перемоги.

"У лавах ЗСУ є величезна кількість посад небойових. Участь у бойових діях обере не кожен військовослужбовець. На мою думку, всі громадяни України в умовах такої великої війни мали б пройти службу. Це б показало, що країна не байдужа усім громадянам і відновило б справедливість у суспільстві.

Одні люди добровільно чи під тиском обставин стали до лав ЗСУ і зараз є заручниками обставин, бо не озвучують чітких термінів служби з одного боку, а з іншого - люди з цивільного життя не мають бажання захищати Батьківщину в ЗСУ. Це величезна несправедливість", — сказав співак.

Нагадаємо, раніше зірка "Вар'ятів" Володимир Жогло відреагував на хейт стосовного того, що не воює в ЗСУ.

Раніше акторка Наталка Денисенко замилувала Мережу рідкісними кадрами з чоловіком-військовим.

 

ЗСУ Тартак співак українські зірки мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:41 Штрафи від ТЦК — хто та як має сповіщати військовозобо'язаних

14:41 Намагався винести продукти з супермаркету — у Києві судили чоловіка

14:25 На Одещині працівник порту "Південний" репостив радянську символіку

14:06 Фінансова допомога ВПО з 1 жовтня — кому треба писати нову заяву на виплати

14:00 Осінні холоди все ближче — прогноз погоди в Харкові на завтра

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

13:59 Хотів потрапити до Молдови з фіктивними правами — на Одещині викрили шахрая

13:59 У ТЦК пояснили, як потрапити до них на службу

13:54 Леоненко розповів, коли Шахтар звільнить Пушича

13:51 Будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче — яка причина

13:30 У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме

14:41 Штрафи від ТЦК — хто та як має сповіщати військовозобо'язаних

14:41 Намагався винести продукти з супермаркету — у Києві судили чоловіка

14:25 На Одещині працівник порту "Південний" репостив радянську символіку

14:06 Фінансова допомога ВПО з 1 жовтня — кому треба писати нову заяву на виплати

14:00 Осінні холоди все ближче — прогноз погоди в Харкові на завтра

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

13:59 Хотів потрапити до Молдови з фіктивними правами — на Одещині викрили шахрая

13:59 У ТЦК пояснили, як потрапити до них на службу

13:54 Леоненко розповів, коли Шахтар звільнить Пушича

13:51 Будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче — яка причина

13:30 У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд