Екслідер гурту "Тартак" розповів, чому більше не воює на передовій

Олександр Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Співак Олександр Положинський, який певний час воював у складі 47-ї ОМБр "Маґура", залишив службу на фронті. Виконавець продовжив військову справу в ЗСУ, але тепер перебуває в Києві, а також працює ведучим на радіо "Армія FM".

Причини екслідер гурту "Тартак" пояснив у інтерв'ю "Апостроф".

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Як зізнався артист, він ніколи не відчував потягу до служби в армії, попри те, що навіть навчався у війському інтернаті. Проте зараз Положинський готовий і далі нести службу в Збройних Силах поза межею фронту, аби допомогатаи державі.

"Досі не відчуваю, що армія – це моє. Я зрозумів, що армія це не моє ще у 80-х роках минулого століття, коли повернувся після військового інтернату в цивільне життя. Тоді зрозумів, що хочу жити цивільним життям.

Зараз більшість людей, які змушені стати військовими, стають ними не тому, що вони відчули в собі бажання, що військова справа – це їхнє, а тому, що вони відчувають відповідальність за долю своєї країни і свого народу. І вони йдуть не в армію як таку, а йдуть захищати Батьківщину, свої сім’ї, майбутнє людей, які їм дорогі. Тому говорити про кожного цивільного, який став військовим як про людину, яка зробила свій вибір на користь військової служби, не зовсім правильно", — поділився Олександр.

Олександр Положинський. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Окрім того, на думку співака, усі громадяни України, в тому числі артисти-чоловіки, мають пройти військову службу. Як зауважив Положинський, не усі мають стати на бойові позиції, адже є багато задач у тилу, які також дуже важливі для нашої перемоги.

"У лавах ЗСУ є величезна кількість посад небойових. Участь у бойових діях обере не кожен військовослужбовець. На мою думку, всі громадяни України в умовах такої великої війни мали б пройти службу. Це б показало, що країна не байдужа усім громадянам і відновило б справедливість у суспільстві.

Одні люди добровільно чи під тиском обставин стали до лав ЗСУ і зараз є заручниками обставин, бо не озвучують чітких термінів служби з одного боку, а з іншого - люди з цивільного життя не мають бажання захищати Батьківщину в ЗСУ. Це величезна несправедливість", — сказав співак.

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