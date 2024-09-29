Экс-лидер группы "Тартак" рассказал, почему больше не воюет на передовой

Александр Положинский. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Певец Александр Положинский, некоторое время воевавший в составе 47-й ОМБр "Магура", оставил службу на фронте. Исполнитель продолжил военное дело в ВСУ, но сейчас находится в Киеве, а также работает ведущим на радио "Армия FM".

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Как признался артист, он никогда не испытывал тяги к службе в армии, несмотря на то, что даже учился в военном интернате. Однако сейчас Положинский готов и дальше нести службу в Вооруженных Силах за пределами фронта, чтобы помогать государству.

"До сих пор не чувствую, что армия — это мое. Я понял, что армия не мое еще в 80-х годах прошлого века, когда вернулся после военного интерната в гражданскую жизнь. Тогда я понял, что хочу жить гражданской жизнью.

Сейчас большинство людей, вынужденных стать военными, становятся ими не потому, что они почувствовали в себе желание, что военное дело – это их, а потому, что они чувствуют ответственность за судьбу своей страны и своего народа. И они идут не в армию как таковую, а идут защищать Родину, свои семьи, будущее людей, которые им дороги. Поэтому говорить о каждом гражданском, который стал военным как о человеке, сделавшем свой выбор в пользу военной службы, не совсем правильно", — поделился Александр.

Александр Положинский. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Кроме того, по мнению певца, все граждане Украины, включая артистов-мужчин, должны пройти военную службу. Как отметил Положинский, не все должны стать на боевые позиции, ведь есть много задач в тылу, которые тоже очень важны для нашей победы.

"В рядах ВСУ есть огромное количество должностей небоевых. Участие в боевых действиях выберет не каждый военнослужащий. На мой взгляд, все граждане Украины в условиях такой большой войны должны пройти службу. Это показало бы, что страна не безразлична всем гражданам и восстановила бы справедливость в обществе.

Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств встали в ряды ВСУ и сейчас заложники обстоятельств, потому что не озвучивают четких сроков службы с одной стороны, а с другой - люди из гражданской жизни не желают защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость", — сказал певец.

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