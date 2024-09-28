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Наталка Денисенко в особливий день поділилася рідкісними кадрами з сім’єю

28 вересня 2024 13:12
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Наталка Денисенко показала чоловіка-військового та сина на рідкісних кадрах
Наталка Денисенко з чоловіком і сином. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

У родині акторки Наталки Денисенко та її чоловіка, нині військовслужбовця, Андрія Федінчика особливе свято. Сьогодні, 28 вересня, день народження святкує син пари Андрійко.

Щасливими кадрами із сім'єю Денисенко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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З нагоди свята акторка згадала, якою була при надії та поділилася з шанувальниками рідкісними архівними кадрами. Як розповіла Наталка, під час вагітності вона почувалася чудово. 

"З Андрійком в мене була дуже красива і легка вагітність. Дуже швидко все вийшло і сталося. Напевно, сам бог хотів, щоб такий прекрасний синочок прийшов через нас у це життя", — поділилася зірка.

Наталка Денисенко замилувала рідкісними кадрами з сином і чоловіком-військовим - фото 1
Наталка Денисенко показала себе вагітною. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко замилувала рідкісними кадрами з сином і чоловіком-військовим - фото 2
Наталка Денисенко пригадала свою вагітність. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На архівних кадрах Наталка також показала, як чоловік підтримував її під час народження сина в пологовому. Але приїхати на цьогорічне святкування Федінчик не зміг, адже зараз несе службу в лавах ЗСУ.

Наталка Денисенко замилувала рідкісними кадрами з сином і чоловіком-військовим - фото 3
Денисенко поділилася архівними фото з пологового. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко замилувала рідкісними кадрами з сином і чоловіком-військовим - фото 4
Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Натомість акторка від них із чоловіком влаштувала для сина сюрприз. Наталка прикрасила оселю повітряними кульками та вручила хлопчику подарунки. 

Наталка Денисенко замилувала рідкісними кадрами з сином і чоловіком-військовим - фото 5
Денисенко показала сюрприз на день народження сина. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Окрім того, Денисенко поділилася щасливим архівним відео з родиною та ніжно звернулася до сина.

"Сьогодні нашому синочку виповнюється 7 років. Я до цього часу не можу повірити, що цей хлопчик виріс всередині мого живота, народився і зараз розказує мені свої думки. Діти — це щось неймовірне! Андрій Андрійович Федінчик, наш Андрійко! Будь щасливим! Хай в тебе буде легка доля! Ти така цікава людина! Твій залізний характер і чутливість з ніжністю — це якесь особливе поєднання! Ми з татом любимо тебе безмежно! Знай, що ми завжди поряд, знай, що вся наша любов буде супроводжувати тебе завжди! І в 7 років і в 70!", — написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко поділилася подробицями омріяного відпочинку з Андрієм Федінчиком у Карпатах. 

Раніше Наталка Денисенко приголомшила шанувальників кадрами еротичної фотосесії з коханим.

 

 

 

Андрій Федінчик актори Наталка Денисенко українські зірки зіркова пара

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