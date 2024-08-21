Наталка Денисенко з чоловіком, який служить в ЗСУ — акторка влаштувала сімейну фотосесію

Денисенко показала, як проводить час з чоловіком-військовим — сімейні світлини
Українська акторка кіно, театру і дубляжу, телеведуча Наталка Денисенко поділилася милими сімейними світлинами. Героїня багатьох телесеріалів поїхала на відпочинок зі своїм сином і чоловіком, який зараз служить у складі ЗСУ, і влаштувала фотосесію посеред поля.
Відповідними фотографіями Наталка Денисенко поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Наталка Денисенко на заході України
Нещодавно українська акторка Наталка Денисенко вирушила на сімейний відпочинок на західУкраїни. Туди вона поїхала разом зі своїм сином Андрієм і коханим, актором Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває на службі в ЗСУ.
Акторка влаштувала милу сімейну фотосесію посеред поля, показавши неймовірні краєвиди західних країв. На світлинах можна побачити саму Наталку, яка одягнула білу сукню, її чоловіка з бородою і маленького сина, що сидить на татових руках.
"Ви сказали, ці фото мають бути в стрічці, а хто я така, щоб не слухати своїх любих підписників? Мені здається, чи цих світлин і відео ви чекали більше, ніж я??? Незабаром буде ще більше краси в місці, де колись у нас був романтичний відпочинок", — написала Наталка Денисенко.
Реакція мережі на фото Наталки Денисенко
Коли підписники української акторки побачили нові сімейні світлини, вони не змогли стримати своїх емоцій і почали писати коментарі під фотографіями.
- Рада бачити пана Андрія. Чекаю на повернення в кіно. Успіхів вам! Ви — красива пара
- Які ж ви гарні разом! Бережіть одне одного і своє кохання! Щастя вашій родині і скорішого повернення чоловіка в сім'ю
- Яка ж ти фантастична і легка дівчина на першому кадрі! Бажаю вам кохання, і нехай все буде якнайкраще у вас
Чоловік Наталки Денисенко у складі ЗСУ
Коханий української акторки Наталки Денисенко, актор Андрій Федінчик, у перші ж дні повномасштабного вторгнення приєднався до складу ЗСУ. Це рішення дуже шокувало його дружину, але вона підтримала свого партнера і завжди з нетерпінням чекає на його повернення додому.
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