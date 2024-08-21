Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Денисенко показала, як проводить час з чоловіком-військовим — сімейні світлини arrow

Денисенко показала, як проводить час з чоловіком-військовим — сімейні світлини

21 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Наталка Денисенко з чоловіком, який служить в ЗСУ — акторка влаштувала сімейну фотосесію
Українська акторка Наталка Денисенко на фотосесії. Фото: Instagram Наталки Денисенко
Галина Войтенко - Редактор

Українська акторка кіно, театру і дубляжу, телеведуча Наталка Денисенко поділилася милими сімейними світлинами. Героїня багатьох телесеріалів поїхала на відпочинок зі своїм сином і чоловіком, який зараз служить у складі ЗСУ, і влаштувала фотосесію посеред поля.

Відповідними фотографіями Наталка Денисенко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Наталка Денисенко на заході України

Нещодавно українська акторка Наталка Денисенко вирушила на сімейний відпочинок на західУкраїни. Туди вона поїхала разом зі своїм сином Андрієм і коханим, актором Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває на службі в ЗСУ.

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком
Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком на відпочинку. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Акторка влаштувала милу сімейну фотосесію посеред поля, показавши неймовірні краєвиди західних країв. На світлинах можна побачити саму Наталку, яка одягнула білу сукню, її чоловіка з бородою і маленького сина, що сидить на татових руках.

Андрей Фединчик со своим сыном Андреем
Андрій Федінчик зі своїм сином Андрієм. Фото: Instagram Наталки Денисенко

"Ви сказали, ці фото мають бути в стрічці, а хто я така, щоб не слухати своїх любих підписників? Мені здається, чи цих світлин і відео ви чекали більше, ніж я??? Незабаром буде ще більше краси в місці, де колись у нас був романтичний відпочинок", — написала Наталка Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко
Фотосесія Наталки Денисенко на відпочинку. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Наталки Денисенко

Коли підписники української акторки побачили нові сімейні світлини, вони не змогли стримати своїх емоцій і почали писати коментарі під фотографіями.

  • Рада бачити пана Андрія. Чекаю на повернення в кіно. Успіхів вам! Ви — красива пара
  • Які ж ви гарні разом! Бережіть одне одного і своє кохання! Щастя вашій родині і скорішого повернення чоловіка в сім'ю
  • Яка ж ти фантастична і легка дівчина на першому кадрі! Бажаю вам кохання, і нехай все буде якнайкраще у вас
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Чоловік Наталки Денисенко у складі ЗСУ

Коханий української акторки Наталки Денисенко, актор Андрій Федінчик, у перші ж дні повномасштабного вторгнення приєднався до складу ЗСУ. Це рішення дуже шокувало його дружину, але вона підтримала свого партнера і завжди з нетерпінням чекає на його повернення додому.  

Наталья Денисенко с Андреем Фединчиком
Наталка Денисенко зі своїм коханим Андрієм Федінчиком, який служить в ЗСУ. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала струнку фігуру в купальнику. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Наталка Денисенко роздяглася і влаштувала фотосесію в Карпатах. 

Також ми повідомляли про те, що відома акторка Наталка Денисенко влаштувала спокусливу фотосесію у ліжку. 

Андрій Федінчик Наталія Денисенко шоу-бізнес українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:21 Росіяни дозволили звичайним солдатам проводити вибіркові перевірки населення в окупації

15:19 Обіцяв "допомогу" в ухиленні від призову та ошукував людей — судитимуть харків’янина

15:00 Ліхтарі для скверу за шалені гроші — у Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів

14:55 У Генштабі показали, як відбуваються навчання українських штурмовиків — відео

14:55 В ГУР попередили про нові інформаційні операції Росії проти України в Європі

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

14:52 Зарплати в Україні зростають — кому пропонують від 100 тис. грн

14:49 В Криму залишились кинуті росіянами кораблі — що відомо про рештки ЧФ РФ

14:47 На Закарпатті СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та у військкома, — журналіст

14:47 Бійці Третьої штурмової показали влучання дроном по росіянину на Харківщині

14:42 Сьогодні Львів прощається з шістьма захисниками

15:21 Росіяни дозволили звичайним солдатам проводити вибіркові перевірки населення в окупації

15:19 Обіцяв "допомогу" в ухиленні від призову та ошукував людей — судитимуть харків’янина

15:00 Ліхтарі для скверу за шалені гроші — у Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів

14:55 У Генштабі показали, як відбуваються навчання українських штурмовиків — відео

14:55 В ГУР попередили про нові інформаційні операції Росії проти України в Європі

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

14:52 Зарплати в Україні зростають — кому пропонують від 100 тис. грн

14:49 В Криму залишились кинуті росіянами кораблі — що відомо про рештки ЧФ РФ

14:47 На Закарпатті СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та у військкома, — журналіст

14:47 Бійці Третьої штурмової показали влучання дроном по росіянину на Харківщині

14:42 Сьогодні Львів прощається з шістьма захисниками

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин