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Денисенко показала, как проводит время с мужем-военным — семейные фото

21 августа 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Наталья Денисенко с мужем, который служит в ВСУ — актриса устроила семейную фотосессию
Украинская актриса Наталья Денисенко на фотосессии. Фото: Instagram Натальи Денисенко
Галина Войтенко - Редактор

Украинская актриса кино, театра и дубляжа, телеведущая Наталья Денисенко поделилась милыми семейными фотографиями. Героиня многих телесериалов поехала на отдых со своим сыном и мужем, который сейчас служит в составе ВСУ, и устроила фотосессию посреди поля.

Соответствующими фотографиями Наталья Денисенко поделилась на своей странице в Instagram.

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Наталья Денисенко на западе Украины

Недавно украинская актриса Наталья Денисенко отправилась на семейный отдых на западе Украины. Туда она поехала вместе со своим сыном Андреем и любимым, актером Андреем Фединчиком, который сейчас находится на службе в ВСУ.

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком
Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком на отдыхе. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Актриса устроила милую семейную фотосессию посреди поля, показав невероятные виды западных краев. На фотографиях можно увидеть саму Наталью, которая надела белое платье, ее мужа с бородой и маленького сына, сидящего на папиных руках.

Андрей Фединчик со своим сыном Андреем
Андрей Фединчик со своим сыном Андреем. Фото: Instagram Натальи Денисенко

"Вы сказали, эти фото должны быть в ленте, а кто я такая, чтобы не слушать своих дорогих подписчиков? Мне кажется, этих фотографий и видео вы ждали больше, чем я??? Скоро будет еще больше красоты в месте, где когда-то у нас был романтический отдых", — написала Наталья Денисенко.

Публикация со страницы Наталки Денисенко
Фотосессия Натальи Денисенко на отдыхе. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Натальи Денисенко

Когда подписчики украинской актрисы увидели новые семейные фото, они не смогли сдержать своих эмоций и начали писать комментарии под фотографиями.

  • Рада видеть господина Андрея. Жду возвращения в кино. Удачи вам! Вы — красивая пара
  • Какие же вы красивые вместе! Берегите друг друга и свою любовь! Счастье вашей семье и скорейшего возвращения мужа в семью
  • Какая ты фантастическая и легкая девушка на первом кадре! Желаю вам любви, и пусть все будет как можно лучше у вас
Комментарий со страницы Наталки Денисенко
Комментарий со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Наталки Денисенко
Комментарий со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Наталки Денисенко
Комментарий со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Муж Натальи Денисенко в составе ВСУ

Любимый украинской актрисы Натальи Денисенко, актер Андрей Фединчик, в первые же дни полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Это решение очень шокировало его жену, но она поддержала своего партнера и всегда с нетерпением ждет его возвращения домой.

Наталья Денисенко с Андреем Фединчиком
Наталья Денисенко со своим любимым Андреем Фединчиком, который служит в ВСУ. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала стройную фигуру в купальнике.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Наталья Денисенко разделась и устроила фотосессию в Карпатах.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Наталья Денисенко устроила соблазнительную фотосессию в постели.

Андрей Фединчик Наталья Денисенко шоу-бизнес украинские звезды

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