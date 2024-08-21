Наталья Денисенко с мужем, который служит в ВСУ — актриса устроила семейную фотосессию

Денисенко показала, как проводит время с мужем-военным — семейные фото
Украинская актриса кино, театра и дубляжа, телеведущая Наталья Денисенко поделилась милыми семейными фотографиями. Героиня многих телесериалов поехала на отдых со своим сыном и мужем, который сейчас служит в составе ВСУ, и устроила фотосессию посреди поля.
Соответствующими фотографиями Наталья Денисенко поделилась на своей странице в Instagram.
Наталья Денисенко на западе Украины
Недавно украинская актриса Наталья Денисенко отправилась на семейный отдых на западе Украины. Туда она поехала вместе со своим сыном Андреем и любимым, актером Андреем Фединчиком, который сейчас находится на службе в ВСУ.
Актриса устроила милую семейную фотосессию посреди поля, показав невероятные виды западных краев. На фотографиях можно увидеть саму Наталью, которая надела белое платье, ее мужа с бородой и маленького сына, сидящего на папиных руках.
"Вы сказали, эти фото должны быть в ленте, а кто я такая, чтобы не слушать своих дорогих подписчиков? Мне кажется, этих фотографий и видео вы ждали больше, чем я??? Скоро будет еще больше красоты в месте, где когда-то у нас был романтический отдых", — написала Наталья Денисенко.
Реакция сети на фото Натальи Денисенко
Когда подписчики украинской актрисы увидели новые семейные фото, они не смогли сдержать своих эмоций и начали писать комментарии под фотографиями.
- Рада видеть господина Андрея. Жду возвращения в кино. Удачи вам! Вы — красивая пара
- Какие же вы красивые вместе! Берегите друг друга и свою любовь! Счастье вашей семье и скорейшего возвращения мужа в семью
- Какая ты фантастическая и легкая девушка на первом кадре! Желаю вам любви, и пусть все будет как можно лучше у вас
Муж Натальи Денисенко в составе ВСУ
Любимый украинской актрисы Натальи Денисенко, актер Андрей Фединчик, в первые же дни полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Это решение очень шокировало его жену, но она поддержала своего партнера и всегда с нетерпением ждет его возвращения домой.
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