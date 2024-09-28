Наталья Денисенко показала мужа-военного и сына на редких кадрах

Наталья Денисенко в особый день поделилась редкими кадрами с семьей
В семье актрисы Наталья Денисенко и ее мужа, ныне военнослужащего, Андрея Фединчика особый праздник. Сегодня, 28 сентября, день рождения празднует сын пары Андрюша.
Счастливыми кадрами с семьей Денисенко поделилась на своей странице в Instagram.
Денисенко вспомнила свою беременность и показала сюрприз на семилетие сына
По случаю праздника актриса вспомнила, какой была в положении и поделилась с поклонниками редкими архивными кадрами. Как рассказала Наталья, во время беременности она чувствовала себя прекрасно.
"С Андрюшей у меня была очень красивая и легкая беременность. Очень быстро все вышло и произошло. Наверное, сам бог хотел, чтобы такой прекрасный сынишка пришел через нас в эту жизнь", — поделилась звезда.
На архивных кадрах Наталья также показала, как муж поддерживал ее во время рождения сына в роддоме. Но приехать на празднование этого года Фединчик не смог, ведь сейчас несет службу в рядах ВСУ.
А актриса от них с мужем устроила для сына сюрприз. Наталья украсила дом воздушными шариками и вручила мальчику подарки.
Кроме того, Денисенко поделилась счастливым архивным видео с семьей и нежно обратилась к сыну.
Сегодня нашему сыночку исполняется 7 лет. Я до сих пор не могу поверить, что этот мальчик вырос внутри моего живота, родился и сейчас рассказывает мне свои мысли. Дети – это что-то невероятное! Андрей Андреевич Фединчик, наш Андрюша! Будь счастлив! Пусть у тебя будет легкая судьба! Ты такой интересный человек! Твой железный характер и чувствительность с нежностью – это какое-то особое сочетание! Мы с папой любим тебя безгранично! Знай, что мы всегда рядом, знай, что вся наша любовь будет сопровождать тебя всегда! И в 7 лет и в 70!", – написала актриса.
Напомним, недавно Наталья Денисенко поделилась подробностями желанного отдыха с Андреем Фединчиком в Карпатах.
Ранее Наталья Денисенко ошеломила поклонников кадрами эротической фотосессии с возлюбленным.
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