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Повністю гола Наталка Денисенко влаштувала еротичну фотосесію з коханим — відео

17 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Наталка Денисенко без одягу влаштувала відверту фотосесію зі своїм чоловіком — відео
Українська акторка Наталка Денисенко на творчому вечорі. Фото: Instagram Наталки Денисенко
Галина Войтенко - Редактор

Українська акторка, режисерка і ведуча Наталка Денисенко шокувала підписників у соцмережі відвертими кадрами. Зірка театру, кіно і дубляжу показала гарячу фотосесію зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває у складі ЗСУ.

Відповідне відео Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Відверті кадри Наталки Денисенко з чоловіком

На сторінці української акторки Наталки Денисенко з’явилися доволі відверті кадри з фотосесії, яку вона влаштувала зі своїм коханим-військовим Андрієм Федінчиком. На відео зірка спочатку стоїть в обіймах чоловіка у сукні, а потім повністю роздягається.

Наталья Денисенко с мужем на фотосессии
Наталка Денисенко з чоловіком на фотосесії. Фото: Instagram Наталки Денисенко
Обнаженная Наталья Денисенко на коленях любимого
Оголена Наталка Денисенко на колінах коханого. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Також Наталка повідомила про те, що її чоловіка нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня, чим вона дуже пишається.  

"Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах… Це саме та людина, яка нічого не робитиме "напоказ", щира і дуже справедлива! Не припиняю пишатися тобою. Кохаю", — написала в описі під кадрами українська акторка Наталка Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко
Фотосесія Наталки Денисенко та її чоловіка Андрія Федінчика. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Наталки Денисенко

Коли підписники української зірки побачили відео, яке з’явилося на її сторінці, вони просто не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати його. 

  • Неймовірно! Магнетично! Хочеться переглядати знову і знову. Чоловікові — слова подяки
  • Наталка вже, як справжня жінка, зробила все, щоб вас удвох побачили, ваше щастя. С*ксуально і відверто
  • Супер, не треба боятися показувати себе різну, своє щастя, свою душу, свої дотики і пристрасть, браво, щастя назавжди
  • Це можна дивитися вічно. Скільки ж у вас ніжності, кохання і привабливості. Ви доповнюєте один одного. Будьте щасливі разом завжди
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко
Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко
Коментар зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Шлюб Наталки Денисенко й Андрія Федінчика

Наталка Денисенко познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на зйомках серіалу, де вони обидва грали закохану пару. Партнери зіграли декілька весіль, одне з яких відбулося на Мальдівах, а у 2017 році в них народився син Андрій. 

Наталья Денисенко с любимым и сыном
Сім'я Наталки Денисенко на День знань. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Наталка Денисенко влаштувала фотосесію у відвертому образі. 

Раніше ми розповідали про те, що телезірка Наталка Денисенко показала голі фото в Карпатах. 

Також ми повідомляли про те, що українська акторка Наталка Денисенко вразила відвертими фото у ліжку. 

Андрій Федінчик Наталія Денисенко шоу-бізнес українські зірки

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