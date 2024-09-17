Наталка Денисенко без одягу влаштувала відверту фотосесію зі своїм чоловіком — відео

Повністю гола Наталка Денисенко влаштувала еротичну фотосесію з коханим — відео
Українська акторка, режисерка і ведуча Наталка Денисенко шокувала підписників у соцмережі відвертими кадрами. Зірка театру, кіно і дубляжу показала гарячу фотосесію зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває у складі ЗСУ.
Відповідне відео Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Відверті кадри Наталки Денисенко з чоловіком
На сторінці української акторки Наталки Денисенко з’явилися доволі відверті кадри з фотосесії, яку вона влаштувала зі своїм коханим-військовим Андрієм Федінчиком. На відео зірка спочатку стоїть в обіймах чоловіка у сукні, а потім повністю роздягається.
Також Наталка повідомила про те, що її чоловіка нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня, чим вона дуже пишається.
"Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах… Це саме та людина, яка нічого не робитиме "напоказ", щира і дуже справедлива! Не припиняю пишатися тобою. Кохаю", — написала в описі під кадрами українська акторка Наталка Денисенко.
Реакція мережі на кадри Наталки Денисенко
Коли підписники української зірки побачили відео, яке з’явилося на її сторінці, вони просто не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати його.
- Неймовірно! Магнетично! Хочеться переглядати знову і знову. Чоловікові — слова подяки
- Наталка вже, як справжня жінка, зробила все, щоб вас удвох побачили, ваше щастя. С*ксуально і відверто
- Супер, не треба боятися показувати себе різну, своє щастя, свою душу, свої дотики і пристрасть, браво, щастя назавжди
- Це можна дивитися вічно. Скільки ж у вас ніжності, кохання і привабливості. Ви доповнюєте один одного. Будьте щасливі разом завжди
Шлюб Наталки Денисенко й Андрія Федінчика
Наталка Денисенко познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на зйомках серіалу, де вони обидва грали закохану пару. Партнери зіграли декілька весіль, одне з яких відбулося на Мальдівах, а у 2017 році в них народився син Андрій.
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