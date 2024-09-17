Наталка Денисенко без одягу влаштувала відверту фотосесію зі своїм чоловіком — відео

Українська акторка Наталка Денисенко на творчому вечорі. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Українська акторка, режисерка і ведуча Наталка Денисенко шокувала підписників у соцмережі відвертими кадрами. Зірка театру, кіно і дубляжу показала гарячу фотосесію зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз перебуває у складі ЗСУ.

Відповідне відео Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Відверті кадри Наталки Денисенко з чоловіком

На сторінці української акторки Наталки Денисенко з’явилися доволі відверті кадри з фотосесії, яку вона влаштувала зі своїм коханим-військовим Андрієм Федінчиком. На відео зірка спочатку стоїть в обіймах чоловіка у сукні, а потім повністю роздягається.

Наталка Денисенко з чоловіком на фотосесії. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Оголена Наталка Денисенко на колінах коханого. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Також Наталка повідомила про те, що її чоловіка нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня, чим вона дуже пишається.

"Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах… Це саме та людина, яка нічого не робитиме "напоказ", щира і дуже справедлива! Не припиняю пишатися тобою. Кохаю", — написала в описі під кадрами українська акторка Наталка Денисенко.

Фотосесія Наталки Денисенко та її чоловіка Андрія Федінчика. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Наталки Денисенко

Коли підписники української зірки побачили відео, яке з’явилося на її сторінці, вони просто не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати його.

Неймовірно! Магнетично! Хочеться переглядати знову і знову. Чоловікові — слова подяки

Наталка вже, як справжня жінка, зробила все, щоб вас удвох побачили, ваше щастя. С*ксуально і відверто

Супер, не треба боятися показувати себе різну, своє щастя, свою душу, свої дотики і пристрасть, браво, щастя назавжди

Це можна дивитися вічно. Скільки ж у вас ніжності, кохання і привабливості. Ви доповнюєте один одного. Будьте щасливі разом завжди

Коментарі зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Шлюб Наталки Денисенко й Андрія Федінчика

Наталка Денисенко познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на зйомках серіалу, де вони обидва грали закохану пару. Партнери зіграли декілька весіль, одне з яких відбулося на Мальдівах, а у 2017 році в них народився син Андрій.

Сім'я Наталки Денисенко на День знань. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Наталка Денисенко влаштувала фотосесію у відвертому образі.

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