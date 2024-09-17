Наталья Денисенко без одежды устроила откровенную фотосессию со своим мужем — видео

Украинская актриса Наталья Денисенко на творческом вечере. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Украинская актриса, режиссер и ведущая Наталья Денисенко шокировала подписчиков в соцсети откровенными кадрами. Звезда театра, кино и дубляжа показала горячую фотосессию со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас находится в составе ВСУ.

Соответствующее видео Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в Instagram.

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Откровенные кадры Натальи Денисенко с мужем

На странице украинской актрисы Натальи Денисенко появились откровенные кадры с фотосессии, которую она устроила со своим любимым-военным Андреем Фединчиком. На видео звезда сначала стоит в объятиях мужа в платье, а потом полностью раздевается.

Наталья Денисенко с мужем на фотосессии. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Обнаженная Наталья Денисенко на коленях любимого. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Также Наталья сообщила о том, что ее мужа наградили орденом "За заслуги" третьей степени, чем она очень гордится.

"Меня всегда удивляло это сочетание большой силы и скромности моего мужа! Он никогда не напишет об этом в соцсетях… Это именно тот человек, который ничего не будет делать "напоказ", искренний и очень справедливый! Не прекращаю гордиться тобой. Люблю", — написала в описании под кадрами украинская актриса Наталья Денисенко.

Фотосессия Натальи Денисенко и ее мужа Андрея Фединчика. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Натальи Денисенко

Когда подписчики украинской звезды увидели видео, появившееся на ее странице, они просто не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать его.

Невероятно! Магнетично! Хочется просматривать снова и снова. Мужу — слова благодарности

Наталья уже, как настоящая женщина, сделала все, чтобы вас вдвоем увидели, ваше счастье. С*ксуально и откровенно

Супер, не надо бояться показывать себя разную, свое счастье, свою душу, свои прикосновения и страсть, браво, счастье навсегда

Это можно смотреть вечно. Сколько у вас нежности, любви и привлекательности. Вы дополняете друг друга. Будьте счастливы вместе всегда

Комментарии со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Брак Натальи Денисенко и Андрея Фединчика

Наталья Денисенко познакомилась со своим будущим мужем на съемках сериала, где они оба играли влюбленную пару. Партнеры сыграли несколько свадеб, одна из которых состоялась на Мальдивах, а в 2017 году у них родился сын Андрей.

Семья Натальи Денисенко на День знаний. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Напомним, мы писали о том, что актриса Наталья Денисенко устроила фотосессию в откровенном образе.

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