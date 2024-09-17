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Полностью голая Наталья Денисенко устроила эротическую фотосессию с любимым — видео

17 сентября 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Наталья Денисенко без одежды устроила откровенную фотосессию со своим мужем — видео
Украинская актриса Наталья Денисенко на творческом вечере. Фото: Instagram Натальи Денисенко
Галина Войтенко - Редактор

Украинская актриса, режиссер и ведущая Наталья Денисенко шокировала подписчиков в соцсети откровенными кадрами. Звезда театра, кино и дубляжа показала горячую фотосессию со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас находится в составе ВСУ.

Соответствующее видео Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в Instagram.

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Откровенные кадры Натальи Денисенко с мужем

На странице украинской актрисы Натальи Денисенко появились откровенные кадры с фотосессии, которую она устроила со своим любимым-военным Андреем Фединчиком. На видео звезда сначала стоит в объятиях мужа в платье, а потом полностью раздевается.

Наталья Денисенко с мужем на фотосессии
Наталья Денисенко с мужем на фотосессии. Фото: Instagram Натальи Денисенко
Наталья Денисенко на коленях любимого
Обнаженная Наталья Денисенко на коленях любимого. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Также Наталья сообщила о том, что ее мужа наградили орденом "За заслуги" третьей степени, чем она очень гордится.

"Меня всегда удивляло это сочетание большой силы и скромности моего мужа! Он никогда не напишет об этом в соцсетях… Это именно тот человек, который ничего не будет делать "напоказ", искренний и очень справедливый! Не прекращаю гордиться тобой. Люблю", — написала в описании под кадрами украинская актриса Наталья Денисенко.

Публикация со страницы Наталки Денисенко
Фотосессия Натальи Денисенко и ее мужа Андрея Фединчика. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Натальи Денисенко

Когда подписчики украинской звезды увидели видео, появившееся на ее странице, они просто не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать его.

  • Невероятно! Магнетично! Хочется просматривать снова и снова. Мужу — слова благодарности
  • Наталья уже, как настоящая женщина, сделала все, чтобы вас вдвоем увидели, ваше счастье. С*ксуально и откровенно
  • Супер, не надо бояться показывать себя разную, свое счастье, свою душу, свои прикосновения и страсть, браво, счастье навсегда
  • Это можно смотреть вечно. Сколько у вас нежности, любви и привлекательности. Вы дополняете друг друга. Будьте счастливы вместе всегда
Комментарии со страницы Наталки Денисенко
Комментарии со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Наталки Денисенко
Комментарий со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Брак Натальи Денисенко и Андрея Фединчика

Наталья Денисенко познакомилась со своим будущим мужем на съемках сериала, где они оба играли влюбленную пару. Партнеры сыграли несколько свадеб, одна из которых состоялась на Мальдивах, а в 2017 году у них родился сын Андрей.

Наталья Денисенко с любимым и сыном
Семья Натальи Денисенко на День знаний. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Напомним, мы писали о том, что актриса Наталья Денисенко устроила фотосессию в откровенном образе.

Ранее мы рассказывали, что телезвезда Наталья Денисенко показала голые фото в Карпатах.

Также мы сообщали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко поразила откровенными фото в постели.

Андрей Фединчик Наталья Денисенко шоу-бизнес украинские звезды

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