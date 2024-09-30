Положинский прокомментировал хейт в сторону Сергея Жадана

Эксфронтмен группы "Тартак" и военный Александр Положинский. Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Известный музыкант и военный Александр Положинский прокомментировал хейт в сторону известного писателя Сергея Жадана, который ныне служит в бригаде "Хартия". Артист уверен, что негатив идет от людей, которые сами не готовы встать на защиту Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф".

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Сергей Жадан в июле завершил военные учения в бригаде Нацгвардии "Хартия". В настоящее время писатель ведет эфиры на радио "Хартия" и продолжает собирать средства на помощь своей бригаде.

Жадана критикуют из-за того, что после военной подготовки он не отправился на фронт. Положинский вступился за писателя и уверен, что его критикуют только те, кто сам боится присоединиться к ВСУ.

"Я веду радиоэфиры и тоже даю концерты. Вполне логично, что я сейчас буду защищать Сергея Жадана, а не тех, кто на него катит бочку. Я понимаю, что есть разные должности и разные задачи в рядах сил обороны. Не знаю, как это происходило". в Сергея, но понимаю, что очень часто ставится задача руководством. Понятно, что субординация и дисциплина должны быть. наезжающих на Жадана есть очень много личностей, которые сами не хотят идти служить в армию", — заявил эксфронтмен группы "Тартак".

Музыкант также добавил, что Сергей сейчас занимается делом, в котором является профессионалом.

"Моя позиция по отношению к любой должности такова – на военную должность должен заходить человек, который имеет больше способностей, профессиональной подготовки, опыта в гражданской жизни для того, чтобы с этой функцией качественно справляться. Если есть военное радио или радио "Хартия" и есть несколько должностей, связанных с функционированием этой радиостанции, вполне понятно, что на эту работу должны заходить профессионалы", — объяснил Положинский.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Положинский рассказал, чему научился в первые месяцы в ВСУ. А также артист показался после капельницы.