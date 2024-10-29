Сергей Жадан прокомментировал удар россиян по Госпрому в Харькове

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан прокомментировал очередное преступление россиян. Вечером в понедельник, 28 октября, оккупанты частично разрушили здание Госпрома — визитную карточку его родного города Харькова.

Пост писатель опубликовал на своей странице в Instagram.

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Вечером 28 октября оккупанты ударили КАБами по центру Харькова и повредили памятку, которая несет историческую ценность — Госпром. Это один из первых небоскребов Советского Союза. Госпром является одной из визитных карточек города.

Жадан назвал Россию страной-террористом, которая уничтожает все вокруг себя. Писатель добавил, что россияне должны нести коллективную ответственность за свои преступления.

Он подчеркнул, что бездействие западных стран мотивирует россиян к еще более жестоким преступлениям и напомнил о недавнем визите генсека ООН Антониу Гутерреша на саммит стран БРИКС в Казани.

"Ненаказанное зло набирается силы из собственной безнаказанности. Мир не готовый остановить империю зла, откладывает свои проблемы за счет украинцев. Как там, интересно, сейчас спалось генсеку ООН?" — возмутился писатель.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант и военный Александр Положинский вступился за Сергея Жадана. А также мы рассказывали, где служит поэт.