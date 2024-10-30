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Российский дрон разрушил квартиру известного телеведущего в Киеве

30 октября 2024 17:32
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Шахед попал в квартиру Костянтина Октябрьского в Киеве - фото
Константин Октябрьский. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

В результате ночной атаки российских дронов по Киеву был разрушен жилой дом, в котором жил телеведущий и актер Константин Октябрьский. Шоумен вместе с женой и двумя детьми чудом не пострадали.

Об этом Константин рассказал у себя в Instagram.

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Ведущий шоу "ракно вдома" показал ужасные последствия очередной российской атаки по столице. Из-за падения обломков "шахеда" в квартире Октябрьского были разрушены окна и балкон, а также разгорелся пожар.

Дом, в котором жил Константин Октябрьский с семьей
Дом, в котором жил Константин Октябрьский с семьей. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

К счастью, Константин, его жена и два маленьких сына во время удара находились в безопасном месте и не пострадали.

"Это наш дом. Слава богу, мы целые. К сожалению, квартире торба", — написал ведущий.

Квартира Константина Октябрьского после удара
Квартира Константина Октябрьского после удара. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Напомним, телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре ужасного стихийного бедствия в Испании.

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