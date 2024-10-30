Шахед попал в квартиру Костянтина Октябрьского в Киеве - фото

Российский дрон разрушил квартиру известного телеведущего в Киеве
В результате ночной атаки российских дронов по Киеву был разрушен жилой дом, в котором жил телеведущий и актер Константин Октябрьский. Шоумен вместе с женой и двумя детьми чудом не пострадали.
Об этом Константин рассказал у себя в Instagram.
В квартиру Константина Октябрьского попал "шахед"
Ведущий шоу "ракно вдома" показал ужасные последствия очередной российской атаки по столице. Из-за падения обломков "шахеда" в квартире Октябрьского были разрушены окна и балкон, а также разгорелся пожар.
К счастью, Константин, его жена и два маленьких сына во время удара находились в безопасном месте и не пострадали.
"Это наш дом. Слава богу, мы целые. К сожалению, квартире торба", — написал ведущий.
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