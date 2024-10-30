Шахед попал в квартиру Костянтина Октябрьского в Киеве - фото

Константин Октябрьский. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

В результате ночной атаки российских дронов по Киеву был разрушен жилой дом, в котором жил телеведущий и актер Константин Октябрьский. Шоумен вместе с женой и двумя детьми чудом не пострадали.

Об этом Константин рассказал у себя в Instagram.

Читайте также:

В квартиру Константина Октябрьского попал "шахед"

Ведущий шоу "ракно вдома" показал ужасные последствия очередной российской атаки по столице. Из-за падения обломков "шахеда" в квартире Октябрьского были разрушены окна и балкон, а также разгорелся пожар.

Дом, в котором жил Константин Октябрьский с семьей. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

К счастью, Константин, его жена и два маленьких сына во время удара находились в безопасном месте и не пострадали.

"Это наш дом. Слава богу, мы целые. К сожалению, квартире торба", — написал ведущий.

Квартира Константина Октябрьского после удара. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Напомним, телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре ужасного стихийного бедствия в Испании.

Также мы сообщали, что лидер группы Imagine Dragons на своем концерте напомнил о войне в Украине.