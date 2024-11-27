Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Легендарна співачка оголосила про завершення кар'єри arrow

Легендарна співачка оголосила про завершення кар'єри

27 листопада 2024 17:20
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Шер завершила творчу кар'єру
Співачка Шер. Фото: instagram/cher
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відома американська співачка Шер повідомила про завершення своєї  музичної кар'єри. Зірка нині готує новий альбом, який, ймовірно стане останнім.

Про це пише видання The Sun.

Читайте також:

Шер готує останній альбом

Відома 79-річна співачка виступала в лондонському театрі Lyceum на презентації своїх мемуарів. Зірка виглядала молодою та привабливою у блискучому чорному вбранні та білявій перуці. На заході Шер прокоментувала свій майбутній альбом.

Співачка Шер завершила кар'єру
Співачка Шер. Фото: Splash

 "Це, ймовірно, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я дуже рада, що роблю це. Я зараз старша за землю, ясно? Я найстарша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо тільки я не в будинку для літніх людей", — заявила зірка та закликала жінок та дівчат не сидіти вдома та насолоджуватись молодістю.

Нагадаємо, співачка Ріанна підігріла чутки про те, що не планує повертатися на сцену. А також про завершення кар'єри офіційно оголосив актор Ліам Нісон.

вік закордонні зірки Шер кар'єра альбом