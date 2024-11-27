Шер завершила творчу кар'єру

Легендарна співачка оголосила про завершення кар'єри
Відома американська співачка Шер повідомила про завершення своєї музичної кар'єри. Зірка нині готує новий альбом, який, ймовірно стане останнім.
Про це пише видання The Sun.
Шер готує останній альбом
Відома 79-річна співачка виступала в лондонському театрі Lyceum на презентації своїх мемуарів. Зірка виглядала молодою та привабливою у блискучому чорному вбранні та білявій перуці. На заході Шер прокоментувала свій майбутній альбом.
"Це, ймовірно, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я дуже рада, що роблю це. Я зараз старша за землю, ясно? Я найстарша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо тільки я не в будинку для літніх людей", — заявила зірка та закликала жінок та дівчат не сидіти вдома та насолоджуватись молодістю.
Нагадаємо, співачка Ріанна підігріла чутки про те, що не планує повертатися на сцену. А також про завершення кар'єри офіційно оголосив актор Ліам Нісон.
Читайте Новини.LIVE!