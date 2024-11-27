Шер завершила творчу кар'єру

Співачка Шер. Фото: instagram/cher

Відома американська співачка Шер повідомила про завершення своєї музичної кар'єри. Зірка нині готує новий альбом, який, ймовірно стане останнім.

Про це пише видання The Sun.

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Шер готує останній альбом

Відома 79-річна співачка виступала в лондонському театрі Lyceum на презентації своїх мемуарів. Зірка виглядала молодою та привабливою у блискучому чорному вбранні та білявій перуці. На заході Шер прокоментувала свій майбутній альбом.

Співачка Шер. Фото: Splash

"Це, ймовірно, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я дуже рада, що роблю це. Я зараз старша за землю, ясно? Я найстарша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо тільки я не в будинку для літніх людей", — заявила зірка та закликала жінок та дівчат не сидіти вдома та насолоджуватись молодістю.

Нагадаємо, співачка Ріанна підігріла чутки про те, що не планує повертатися на сцену. А також про завершення кар'єри офіційно оголосив актор Ліам Нісон.