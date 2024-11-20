Шер хотіла вбити себе через "шлюб без кохання" з Бонно — подробиці

Співачка Шер. Фото: instagram/cher

Американська співачка Шер поділилась відвертими подробицями про свій шлюб з Сонні Боно. Вона зізналась, як закінчились їхні стосунки та хто виявився "третім не зайвим".

Про все розповіла у своїх мемуарах "Шер: Мемуари, частина перша", пише Page Six.

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Співачка Шер шість разів за життя задумувалась про самогубство, один з них через кризу в стосунках з чоловіком та партнером по сцені Сонні Бонно. Тоді дівчині було 26, вона дуже схудла і була страшенно втомлена від роботи.

Переломний період розпочався в жовтні 1972 року. Шер була виснажена, а Сонні підписав новий контракт, щоб вони виступали в Caesars Palace у Вегасі "кожне літо протягом Бог знає скільки років". Паралельно вони записували своє хітове шоу CBS, "Година комедії з Сонні та Шер" і виховували маленьку дитину.

"Я раптово усвідомила, що Сонні завжди ставитиме бізнес на перше місце, а не мене. Я була розлючена, налякана та почувалася повністю в пастці", — пише Шер у мемуарах.

Вона вийшла босоніж на балкон в той момент і дивилась вниз: "У мене запаморочилося голова від самотності. Я бачила, як легко було б переступити через край і просто зникнути. Протягом кількох божевільних хвилин я не могла уявити іншого варіанту. Я робила це п’ять чи шість разів і щоразу згадувала про дитину, матір, сестру, про всіх".

Однак, у той вечір вона вийшла на балкон і зрозуміла, що не має стрибати, а може просто покинути чоловіка. Останнім поштовхом став флірт з гітаристом з її гурту. Однієї ночі Шер зіштовхнулась з чоловіком і повідомила: "Я хочу спати з Біллом".

Насправді вона мала на увазі зовсім інше, але Сонні настільки контролював її та на всі попередні прохання відпустити ці стосунки відповідав ігноруванням.

"Тиша була оглушливою. Тоді Сонні запитав: "Скільки часу тобі знадобиться?" "Дві години", — відповіла я. Сонні пішов, а я плакала на плечі у Білла", — розповіла співачка.

Наступного дня Шер попросила свого чоловіка 500 доларів, щоб піти і дізналась, що він уже переспав із дівчиною Білла, щоб помститися. Тоді зірка полетіла з Біллом до Сан-Франциско і в готелі займалась з ним неймовірним сексом.

"Тоді я зрозуміла, що більше ніколи не буду займатися сексом із Сонні", — пише Шер.

Пара уклала угоду, що співачка може жити в їхньому будинку в Малібу на вихідних. Також Сонні виплачував їй рахунок розмірі 5000 доларів на місяць, але розставання вони тримали у секреті, щоб продовжувати ефективно працювати разом.

Нагадаємо, співачка Шер намагалась отримати опіку над сином, однак їй відмовили. Також 77-річна зірка запалила на шоу та здивувала молодим виглядом.