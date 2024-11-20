Шер хотела убить себя из-за "брака без любви" с Сонни Бонно — мемуары

Певица Шер. Фото: instagram/cher

Американская певица Шер поделилась откровенными подробностями о своем браке с Сонни Боно. Она призналась, как закончились их отношения и кто оказался "третьим не лишним".

Обо всем рассказала в своих мемуарах "Шер: Мемуары, часть первая", пишет Page Six.

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Певица Шер шесть раз при жизни задумывалась о самоубийстве, один из них из-за кризиса в отношениях с мужем и партнером по сцене Сонни Бонно. Тогда девушке было 26, она очень похудела и устала от работы.

Переломный период начался в октябре 1972 года. Шер была истощена, а Сонни подписал новый контракт, чтобы они выступали в Caesars Palace в Вегасе "каждое лето в течение Бога знает сколько лет". Параллельно они записывали свое хитовое шоу CBS "Час комедии с Сонни и Шер" и воспитывали маленького ребенка.

"Я внезапно осознала, что Сонни всегда будет ставить бизнес на первое место, а не меня. Я была взбешена, испугана и чувствовала себя полностью в ловушке", — пишет Шер в мемуарах.

Она вышла босиком на балкон в тот момент и смотрела вниз: "У меня закружилась голова от одиночества. Я видела, как легко было бы переступить через край и просто исчезнуть. В течение нескольких безумных минут я не могла представить другой вариант. Я делала это пять или шесть раз и каждый раз вспоминала о ребенке, матери, сестре, обо всех".

Однако в тот вечер она вышла на балкон и поняла, что не должна прыгать, а может просто покинуть мужчину. Последней каплей стал флирт с гитаристом из ее группы. Однажды ночью Шер столкнулась с мужем и сообщила: "Я хочу переспать с Биллом".

На самом деле она имела в виду совсем другое, но Сонни настолько контролировал ее и на все просьбы отпустить ее отвечал игнорированием.

"Тишина была оглушительной. Тогда Сонни спросил: "Сколько времени тебе понадобится?" "Два часа", — ответила я. Сонни ушел, а я плакала на плечи у Билла", — рассказала певица.

На следующий день Шер попросила своего мужа 500 долларов, чтобы уйти и узнала, что он уже переспал с девушкой Билла, чтобы отомстить. Тогда звезда улетела с Биллом в Сан-Франциско и в отеле занималась с ним невероятным сексом.

"Тогда я поняла, что больше никогда не буду заниматься сексом с Сонни", — пишет Шер.

Пара заключила соглашение, что певица может жить в их доме в Малибу на выходных. Также Сонни выплачивал ей счет в размере 5000 долларов на месяц, но расставание они держали в секрете, чтобы продолжать эффективно работать вместе.

Напомним, певица Шер пыталась получить опеку над сыном, однако ей было отказано. Также 77-летняя звезда зажгла на шоу и удивила молодым видом.