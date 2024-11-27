Шер завершила творческую карьеру

Певица Шер. Фото: instagram/cher

Известная американская певица Шер сообщила о завершении своей музыкальной карьеры. Звезда сейчас готовит новый альбом, который, вероятно, станет последним.

Об этом пишет The Sun.

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Шер готовит последний альбом

Известная 79-летняя певица выступала в лондонском театре Lyceum на презентации своих мемуаров. Звезда выглядела молодой и привлекательной в блестящем черном наряде и белокуром парике. На мероприятии Шер прокомментировала свой будущий альбом.

Певица Шер. Фото: Splash

"Это, вероятно, мой последний альбом, который я собираюсь записать. Я очень взволнована. Это замечательные песни, и я очень рада, что делаю это. Я сейчас старше Земли, ясно? Я самый старший человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только я не в доме престарелых", — заявила звезда и призвала женщин и девушек не сидеть дома и наслаждаться молодостью.

Напомним, певица Рианна подогрела слухи, что не собирается возвращаться на сцену. А также о завершении карьеры официально объявил актер Лиам Нисон.