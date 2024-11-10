Ріанна натякнула на завершення музичної кар'єри

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Відома співачка Ріанна підігріла чутки про завершення своєї музичної кар'єри. Зірка натякнула, що в неї інший життєвий шлях.

Відповідне відео було опубліковано в соцмережі X.

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Виступаючи діджеєм на відкритті нового магазину власного бренду Fenty Fenty Beauty на своєму рідному Барбадосі, зірка заявила, що "в Бога інші плани на її життя"

"Музика — це те, що привернуло увагу аудиторії, але у Бога були інші плани на мене", — сказала виконавиця.

rihanna last night:



“music was the thing that got the attention, but god had other plans for me” she is gone 😭 pic.twitter.com/3fop9I25jz — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) November 8, 2024

Нині Ріанна входить до топ-5 найбагатших співачок світу. Її статки оцінюють в 1,4 мільйона доларів, які вона заробила завдяки власному бренду косметики Fenty Beauty та східної білизни Savage x Fenty.

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. А також зірка розбурхала фантазію шанувальників у спокусливій білизні.