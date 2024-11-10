Рианна намекнула на завершение музыкальной карьеры

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Известная певица Рианна подогрела слухи о завершении своей музыкальной карьеры. Звезда намекнула, что у нее другой жизненный путь.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети X.

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Выступая диджеем на открытии нового магазина собственного бренда Fenty Fenty Beauty на своем родном Барбадосе, звезда заявила, что "у Бога другие планы на ее жизнь"

"Музыка — это то, что привлекло внимание аудитории, но у Бога были другие планы на меня", — сказала исполнительница.

rihanna last night:



"Музык был этот человек, который терпит аттестацию, а лад had другие планы для меня" she is gone 😭 pic.twitter.com/3fop9I25jz — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) November 8, 2024

В настоящее время Рианна входит в топ-5 самых богатых певиц мира. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиона долларов, которые она заработала благодаря собственному бренду косметики Fenty Beauty и нижнего белья Savage x Fenty.

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. А также звезда взбудоражила фантазию поклонников в соблазнительном белье.