Вибори у США — Ріанна підтримала Камалу Гарріс

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна, яка не є громадянкою США, пожартувала про те, як вона зможе проголосувати на президентських виборах. Зірка вирішила потрапити на виборчу дільницю завдяки документу свого маленького сина.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася коротким роликом, на кадрах якого пожартувала про те, що вирушила на вибори США з паспортом свого сина RZA, у якого є американське громадянство.

"POV: я намагаюся пробратися на виборчу дільницю з паспортом мого сина", — написала зірка.

Зірка підкреслила важливість захисту прав жінок на цих президентських виборах.

"Коли захистити жінок та звільнити жінок можна одним голосуванням", — підписала опубліковане відео вона.

Шанувальники розгледіли в пості зірки очевидну підтримку віцепрезидента США Камали Гарріс.

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. А також зірка розбурхала фантазію шанувальників у спокусливій білизні.