Выборы в США — Рианна поддержала Камалу Харрис

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна, которая не является гражданкой США, пошутила о том, как она сможет проголосовать на президентских выборах. Звезда решила попасть на избирательный участок благодаря документу своего маленького сына.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась коротким роликом, на кадрах которого пошутила о том, что отправилась на выборы США с паспортом своего сына RZA, у которого американское гражданство.

"POV: я пытаюсь пробраться на избирательный участок с паспортом моего сына", — написала звезда.

Звезда подчеркнула важность защиты прав женщин на этих президентских выборах.

"Когда защитить женщин и освободить женщин можно одним голосованием", — подписала опубликованное видео она.

Поклонники разглядели в посте звезды очевидную поддержку вице-президента США Камалы Харрис.

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. А также звезда взбудоражила фантазию поклонников в соблазнительном белье.