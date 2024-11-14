Віталій Козловський показав дружину і сина на рідкісних фото

Віталій Козловський з сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Співак Віталій Козловський, який зараз несе службу в ЗСУ, не втрачає нагоди провести час із родиною. Артист разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, та сином Оскаром влаштували осінню фотосесію.

Кадрами співак поділився в своєму блозі в Instagram.

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Родина прогулялася осіннім парком та зробила фото на згадку про першу осінь восьмимісячного Оскара. Добірку світлин артист змонтував у сімейне слайдшоу.

Відео із родиною співак доповнив коротким підписом "Дякую".

Погода посприяла родині, тож світлини вийшли яскравими та по-справжньому передали осінній настрій. Віталій та Юлія разом із малюком позували серед дерев, вкритих барвистим листям.

Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Для фотосесії Козловський та його дружина обрали парні образи — джинси, светр та чорні шкіряні куртки. А ось син подружжя був одягнутий у білий комбінезон із ведмедиком та шапочку.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше Надя Дорофєєва замилувала фото із чоловіком та його дітьми.

Також вагітна дружина Володимира Остапчука захопила кадрами з фотосесії.