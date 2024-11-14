Віталій Козловський показав дружину і сина на рідкісних фото

Козловський зачарував кадрами із дружиною та 8-місячним сином
Співак Віталій Козловський, який зараз несе службу в ЗСУ, не втрачає нагоди провести час із родиною. Артист разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, та сином Оскаром влаштували осінню фотосесію.
Кадрами співак поділився в своєму блозі в Instagram.
Віталій Козловський зворушив фото із сином та коханою
Родина прогулялася осіннім парком та зробила фото на згадку про першу осінь восьмимісячного Оскара. Добірку світлин артист змонтував у сімейне слайдшоу.
Відео із родиною співак доповнив коротким підписом "Дякую".
Погода посприяла родині, тож світлини вийшли яскравими та по-справжньому передали осінній настрій. Віталій та Юлія разом із малюком позували серед дерев, вкритих барвистим листям.
Для фотосесії Козловський та його дружина обрали парні образи — джинси, светр та чорні шкіряні куртки. А ось син подружжя був одягнутий у білий комбінезон із ведмедиком та шапочку.
Раніше Надя Дорофєєва замилувала фото із чоловіком та його дітьми.
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