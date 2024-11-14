Виталий Козловский показал жену и сына на редких фото

Виталий Козловский с сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец Виталий Козловский, который сейчас несет службу в ВСУ, не упускает случая провести время с семьей. Артист вместе с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко и сыном Оскаром устроили осеннюю фотосессию.

Кадрамы певец поделился в своем блоге в Instagram.

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Семья прогулялась по осеннему парку и сделала фото в память о первой осени восьмимесячного Оскара. Подборку фотографий артист смонтировал в семейное слайдшоу.

Видео с семьей певец дополнил короткой подписью "Спасибо".

Погода помогла семье, поэтому фотографии получились яркими и по-настоящему передали осеннее настроение. Виталий и Юлия вместе с малышом позировали среди деревьев, покрытых красочными листьями.

Виталий Козловский с семьей. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с женой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Для фотосессии Козловский и его жена выбрали парные образы — джинсы, свитер и черные кожаные куртки. А вот сын супругов был одет в белый комбинезон с мишкой и шапочку.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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