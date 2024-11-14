Виталий Козловский показал жену и сына на редких фото

Козловский очаровал кадрами с женой и 8-месячным сыном
Певец Виталий Козловский, который сейчас несет службу в ВСУ, не упускает случая провести время с семьей. Артист вместе с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко и сыном Оскаром устроили осеннюю фотосессию.
Кадрамы певец поделился в своем блоге в Instagram.
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Семья прогулялась по осеннему парку и сделала фото в память о первой осени восьмимесячного Оскара. Подборку фотографий артист смонтировал в семейное слайдшоу.
Видео с семьей певец дополнил короткой подписью "Спасибо".
Погода помогла семье, поэтому фотографии получились яркими и по-настоящему передали осеннее настроение. Виталий и Юлия вместе с малышом позировали среди деревьев, покрытых красочными листьями.
Для фотосессии Козловский и его жена выбрали парные образы — джинсы, свитер и черные кожаные куртки. А вот сын супругов был одет в белый комбинезон с мишкой и шапочку.
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