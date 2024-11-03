Віталій Козловський показав маленького сина — фото

Козловський зворушив рідкісними кадрами з 8-місячним сином
Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм восьмимісячним сином Оскаром. Виконавець показав, як швидко змінився та виріс малюк.
Відповідними кадрами він поділився в Instagram.
Нові фото Віталія Козловського із сином
Співак показався шанувальникам атмосферні осінні фото із маленьким сином Оскаром. Артист позував перед камерою у шкіряній куртці, темно-синіх джинсах та кросівках, а малюк був вдягнений у білий комбінезон з малюнком та яскраву шапочку.
На опублікованих кадрах Козловський виглядає неймовірно щасливим.
"Мій Оскар", — підписав кадри співак.
Нагадаємо, що Оскар народився у квітні 2024 року. Первістка співаку народила його PR-директорка Юлія Бакуменко, стосунки із якою він приховував.
Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином. А також співак розповів, як змінилося його життя за рік.
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