Віталій Козловський показав маленького сина — фото

Співак Віталій Козловський із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм восьмимісячним сином Оскаром. Виконавець показав, як швидко змінився та виріс малюк.

Відповідними кадрами він поділився в Instagram.

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Співак показався шанувальникам атмосферні осінні фото із маленьким сином Оскаром. Артист позував перед камерою у шкіряній куртці, темно-синіх джинсах та кросівках, а малюк був вдягнений у білий комбінезон з малюнком та яскраву шапочку.

На опублікованих кадрах Козловський виглядає неймовірно щасливим.

"Мій Оскар", — підписав кадри співак.

Співак Віталій Козловський із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський із сином Оскаром у парку. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський із сином Оскаром на фотосесії. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Нагадаємо, що Оскар народився у квітні 2024 року. Первістка співаку народила його PR-директорка Юлія Бакуменко, стосунки із якою він приховував.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином. А також співак розповів, як змінилося його життя за рік.