Виталий Козловский показал маленького сына.

Певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский зачаровал поклонников новыми кадрами со своим восьмимесячным сыном Оскаром. Исполнитель показал, как быстро изменился и вырос малыш.

Соответствующими кадрами он поделился в Instagram.

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Певец показался поклонникам атмосферные осенние фото с маленьким сыном Оскаром. Артист позировал перед камерой в кожаной куртке, темно-синих джинсах и кроссовках, а малыш был одет в белый комбинезон с рисунком и яркую шапочку.

На опубликованных кадрах Козловский выглядит невероятно счастливым.

"Мой Оскар", — подписал кадры певец.

Певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с сыном Оскаром в парке. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с сыном Оскаром на фотосессии. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Напомним, что Оскар родился в апреле 2024 года. Первенца певцу родила его PR-директор Юлия Бакуменко, отношения с которой он скрывал.

Напомним, ранее Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном. А также певец рассказал, как изменилась его жизнь за год.