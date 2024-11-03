Виталий Козловский показал маленького сына.

Козловский растрогал редкими кадрами с 8-месячным сыном
Певец Виталий Козловский зачаровал поклонников новыми кадрами со своим восьмимесячным сыном Оскаром. Исполнитель показал, как быстро изменился и вырос малыш.
Соответствующими кадрами он поделился в Instagram.
Новые фото Виталия Козловского с сыном
Певец показался поклонникам атмосферные осенние фото с маленьким сыном Оскаром. Артист позировал перед камерой в кожаной куртке, темно-синих джинсах и кроссовках, а малыш был одет в белый комбинезон с рисунком и яркую шапочку.
На опубликованных кадрах Козловский выглядит невероятно счастливым.
"Мой Оскар", — подписал кадры певец.
Напомним, что Оскар родился в апреле 2024 года. Первенца певцу родила его PR-директор Юлия Бакуменко, отношения с которой он скрывал.
Напомним, ранее Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном. А также певец рассказал, как изменилась его жизнь за год.
Читайте Новини.LIVE!