Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Козловський вперше показав свою тещу і публічно звернувся до неї arrow

Козловський вперше показав свою тещу і публічно звернувся до неї

28 листопада 2024 10:55
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Віталій Козловський вперше показав свою тещу та звернувся до неї в мережі
Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співак Віталій Козловський вперше публічно звернувся до своєї тещі. Артист привітав маму своєї дружини Юлії Бакуменко з особливим святом.

Сімейною світлиною та привітанням співак поділився в Instagram.

Читайте також:

Козловський привітав тещу з днем народження

27 листопада мама Юлії, Вікторія Володимирівна, святкувала свій день народження. З нагоди свята Козловський присвятив жінці Instastories.

У своєму блогу виконавець опублікував щасливе фото, на якому позував поруч зі своєю дружиною, маленьким сином Оскаром та тещею.

Віталій Козловський з родиною
Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловський зворушливо привітав маму дружини зі святом.

"Вітаю найкращу тещу та Оскароносну бабусю з днем народження! Дуже любимо вас! Бажаємо здоров'я та душевного спокою", — написав співак.

Дружина артиста також присвятила мамі зворушливу публікацію в мережі.

"Мамуля, і тепер вже бабуля! Перший твій день народження у новому статусі та на новому місці! Не передати словами, як я тебе люблю, як я тобі вдячна! Як я рада, що ми всі тепер поруч і прийдемо сьогодні тебе обіймати-цілувати! Моя найкраща подруга, мій міцний тил, моє сонечко! Почесний наш Оскароносець. І якщо треба наймудріша порада і найнадійніше плече — то це твоє. Головне — будь здоровою! Все решта — зробимо і досягнемо! З Днем народження, рідненька!", — написала Юлія.

Раніше Андрій Бєдняков довів до сліз зверненням до мами, яка померла в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого єдиного сина.

Віталій Козловський День народження соцмережі родина українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Як закрити ФОП онлайн в Дії — покрокова інструкція

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

11:55 Як закрити ФОП онлайн в Дії — покрокова інструкція

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

23 листопада 2024

06:02 Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин