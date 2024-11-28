Віталій Козловський вперше показав свою тещу та звернувся до неї в мережі

Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Співак Віталій Козловський вперше публічно звернувся до своєї тещі. Артист привітав маму своєї дружини Юлії Бакуменко з особливим святом.

Сімейною світлиною та привітанням співак поділився в Instagram.

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27 листопада мама Юлії, Вікторія Володимирівна, святкувала свій день народження. З нагоди свята Козловський присвятив жінці Instastories.

У своєму блогу виконавець опублікував щасливе фото, на якому позував поруч зі своєю дружиною, маленьким сином Оскаром та тещею.

Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловський зворушливо привітав маму дружини зі святом.

"Вітаю найкращу тещу та Оскароносну бабусю з днем народження! Дуже любимо вас! Бажаємо здоров'я та душевного спокою", — написав співак.

Дружина артиста також присвятила мамі зворушливу публікацію в мережі.

"Мамуля, і тепер вже бабуля! Перший твій день народження у новому статусі та на новому місці! Не передати словами, як я тебе люблю, як я тобі вдячна! Як я рада, що ми всі тепер поруч і прийдемо сьогодні тебе обіймати-цілувати! Моя найкраща подруга, мій міцний тил, моє сонечко! Почесний наш Оскароносець. І якщо треба наймудріша порада і найнадійніше плече — то це твоє. Головне — будь здоровою! Все решта — зробимо і досягнемо! З Днем народження, рідненька!", — написала Юлія.

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