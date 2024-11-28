Віталій Козловський вперше показав свою тещу та звернувся до неї в мережі

Козловський вперше показав свою тещу і публічно звернувся до неї
Співак Віталій Козловський вперше публічно звернувся до своєї тещі. Артист привітав маму своєї дружини Юлії Бакуменко з особливим святом.
Сімейною світлиною та привітанням співак поділився в Instagram.
Козловський привітав тещу з днем народження
27 листопада мама Юлії, Вікторія Володимирівна, святкувала свій день народження. З нагоди свята Козловський присвятив жінці Instastories.
У своєму блогу виконавець опублікував щасливе фото, на якому позував поруч зі своєю дружиною, маленьким сином Оскаром та тещею.
Козловський зворушливо привітав маму дружини зі святом.
"Вітаю найкращу тещу та Оскароносну бабусю з днем народження! Дуже любимо вас! Бажаємо здоров'я та душевного спокою", — написав співак.
Дружина артиста також присвятила мамі зворушливу публікацію в мережі.
"Мамуля, і тепер вже бабуля! Перший твій день народження у новому статусі та на новому місці! Не передати словами, як я тебе люблю, як я тобі вдячна! Як я рада, що ми всі тепер поруч і прийдемо сьогодні тебе обіймати-цілувати! Моя найкраща подруга, мій міцний тил, моє сонечко! Почесний наш Оскароносець. І якщо треба наймудріша порада і найнадійніше плече — то це твоє. Головне — будь здоровою! Все решта — зробимо і досягнемо! З Днем народження, рідненька!", — написала Юлія.
Раніше Андрій Бєдняков довів до сліз зверненням до мами, яка померла в окупованому Маріуполі.
Нагадаємо, Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого єдиного сина.
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