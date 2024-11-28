Виталий Козловский впервые показал свою тещу и обратился к ней в сети

Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец Виталий Козловский впервые публично обратился к своей теще. Артист поздравил маму своей жены Юлии Бакуменко с особым праздником.

Семейной фотографией и поздравлением певец поделился в Instagram.

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27 ноября мама Юлии Виктория Владимировна праздновала свой день рождения. По случаю праздника Козловский посвятил женщине Instastories.

В своем блоге исполнитель опубликовал счастливое фото, на котором позировал рядом со своей женой, маленьким сыном Оскаром и тещей.

Виталий Козловский с семьей. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловский трогательно поздравил маму жены с праздником.

"Поздравляю лучшую тещу и Оскароносную бабушку с днем рождения! Очень любим вас! Желаем здоровья и душевного покоя", — написал певец.

Жена артиста также посвятила маме трогательную публикацию в сети.

"Мамуля, и теперь уже бабуля! Первый твой день рождения в новом статусе и на новом месте! Не передать словами, как я тебя люблю, как я тебе благодарна! Как я рада, что мы все теперь рядом и придем сегодня тебя обнимать-целовать! Моя лучшая подруга, мой крепкий тыл, мое солнышко! Почетный наш Оскароносец. И если нужен самый мудрый совет и самое надежное плечо — то это твое. Главное — будь здоровой! Все остальное — сделаем и достигнем! С Днем рождения, родненькая!", — написала Юлия.

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