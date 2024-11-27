Андрій Бєдняков розчулив зверненням до мами, яка померла в Маріуполі

Андрій Бєдняков з мамою. Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до своєї покійної мами, яка пішла з життя в окупованому Маріуполі. Сьогодні, 27 листопада, Валентина Миколаївна мала святкувати свій день народження.

В особливий день ведучий поділився архівною світлиною мами в своєму Instagram.

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У своєму дописі в соцмережі шоумен пригадав, як завжди із квітами поспішав привітати маму в рідному Маріуполі та як вона турбувалася, аби він не мерз взимку.

"Зараз я би заносив квіти до твоєї квартири. Але сюрпризу б все одно не вийшло... Бо ти ще із самого ранку стояла біля вікна і виглядала мою машину. З днем народження, Валентино Миколаївно. Я не в кросівках, мам. Не переживай, пальці не мерзнуть. Люблю тебе сильно. Наберіть маму. Це важливо", — написав Бєдняков.

Мама Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/biedniakov

Мати телеведучого померла в оточеному окупантами Маріуполі. Ще до повномасштабної війни Валентина Миколаївна мала проблеми зі здоров'ям, а важка ситуація в місті лише загострили її стан. Шоумен так і не встиг попрощатися зі мамою. Поховання взяла на себе його рідна сестра.

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва в особливий день показала свого 19-річного сина.

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