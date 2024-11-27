Андрей Бедняков умилился обращением к маме, которая умерла в Мариуполе

Андрей Бедняков с матерью. Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков трогательно обратился к своей покойной маме, ушедшей из жизни в оккупированном Мариуполе. Сегодня, 27 ноября, Валентина Николаевна должна была праздновать свой день рождения.

В особый день ведущий поделился архивной фотографией мамы в своем Instagram.

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В своем посте в соцсети шоумен вспомнил, как всегда с цветами спешил поздравить маму в родном Мариуполе и как она беспокоилась, чтобы он не мерз зимой.

"Сейчас я бы заносил цветы в твою квартиру. Но сюрприза бы все равно не получилось... Потому что ты еще с самого утра стояла у окна и высматривала мою машину. С днем рождения, Валентина Николаевна. Я не в кроссовках, мам. Не волнуйся, пальцы не мерзнут. Люблю тебя сильно. Наберите маму. Это важно", — написал Бедняков.

Мама Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/biedniakov

Мать телеведущего умерла в окруженном оккупантами Мариуполе. Еще до полномасштабной войны Валентина Николаевна имела проблемы со здоровьем, а тяжелая ситуация в городе только обострила ее состояние. Шоумен так и не успел попрощаться с мамой. Похороны взяла на себя его родная сестра.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева в особый день показала своего 19-летнего сына.

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