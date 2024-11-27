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Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого єдиного сина

27 листопада 2024 17:36
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Алла Кудлай показала єдиного сина на рідкісному фото
Алла Кудлай. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Українська співачка Алла Кудлай вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своїм єдиним сином Максимом. Днями чоловік відсвяткував свій день народження. 

Сімейне фото співачка опублікувала в своєму Instagram.

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Артистка рідко ділиться із шанувальниками контентом у соцмережах, однак у день народження сина не стала зраджувати традиції та публічно привітала його.

Кудлай опублікувала світлину, на якій позує поруч із сином, а також зворушливо звернулася до нього.

Алла Кудлай з сином
Алла Кудлай з сином. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

"Максимчику, мій дорогий синочок! Вітаю з днем народження! Будь здоровий і щасливий! Скільки б тобі років не було, ти завжди, завжди моя дитина, проросло посіяне зерно, ми з тобою, рідний мій, родина… Хай береже Господь тебе і твою родину скрізь і всюди, а дітки і дружина Марточка якнайскоріше повернулися додому, в мирну Україну", — побажала сину зіркова мама.

Як відомо, зараз родина Максима перебуває за кордоном. Через повномасштабну війну дружина чоловіка Марта та його діти виїхали до Великої Британії.

Раніше Лілія Подкопаєва показала 19-річного сина та ніжно привітала його з особливим днем.

Також ми писали, що ексдружина Ілона Маска шокувала, як давно не бачила дітей через суди з мільярдером.

діти соцмережі родина українські зірки Алла Кудлай

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