Алла Кудлай показала єдиного сина на рідкісному фото

Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого єдиного сина
Українська співачка Алла Кудлай вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своїм єдиним сином Максимом. Днями чоловік відсвяткував свій день народження.
Сімейне фото співачка опублікувала в своєму Instagram.
Алла Кудлай привітала сина з 47-річчям
Артистка рідко ділиться із шанувальниками контентом у соцмережах, однак у день народження сина не стала зраджувати традиції та публічно привітала його.
Кудлай опублікувала світлину, на якій позує поруч із сином, а також зворушливо звернулася до нього.
"Максимчику, мій дорогий синочок! Вітаю з днем народження! Будь здоровий і щасливий! Скільки б тобі років не було, ти завжди, завжди моя дитина, проросло посіяне зерно, ми з тобою, рідний мій, родина… Хай береже Господь тебе і твою родину скрізь і всюди, а дітки і дружина Марточка якнайскоріше повернулися додому, в мирну Україну", — побажала сину зіркова мама.
Як відомо, зараз родина Максима перебуває за кордоном. Через повномасштабну війну дружина чоловіка Марта та його діти виїхали до Великої Британії.
Раніше Лілія Подкопаєва показала 19-річного сина та ніжно привітала його з особливим днем.
Також ми писали, що ексдружина Ілона Маска шокувала, як давно не бачила дітей через суди з мільярдером.
Читайте Новини.LIVE!