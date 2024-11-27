Алла Кудлай показала единственного сына на редком фото

Алла Кудлай. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

Украинская певица Алла Кудлай впервые за долгое время поделилась фотографией со своим единственным сыном Максимом. На днях мужчина отметил свой день рождения.

Семейное фото певица опубликовала в своем Instagram.

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Артистка редко делится с поклонниками контентом в соцсетях, однако в день рождения сына не стала изменять традициям и публично поздравила его.

Кудлай опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с сыном, а также трогательно обратилась к нему.

Алла Кудлай с сыном. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

"Максимчик, мой дорогой сыночек! Поздравляю с днем рождения! Будь здоров и счастлив! Сколько бы тебе лет не было, ты всегда, всегда мой ребенок, проросло посеянное зерно, мы с тобой, родной мой, семья… Да хранит Господь тебя и твою семью везде и всюду, а детки и жена Марточка чтобы как можно скорее вернулись домой, в мирную Украину" , — пожелала сыну звездная мама.

Как известно, сейчас семья Максима находится за границей. Из-за полномасштабной войны жена мужа Марта и его дети уехали в Великобританию.

Ранее Лилия Подкопаева показала 19-летнего сына и нежно поздравила его с особым днем.

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