Алла Кудлай показала единственного сына на редком фото

Алла Кудлай впервые за долгое время показала единственного сына
Украинская певица Алла Кудлай впервые за долгое время поделилась фотографией со своим единственным сыном Максимом. На днях мужчина отметил свой день рождения.
Семейное фото певица опубликовала в своем Instagram.
Алла Кудлай поздравила сына з 47-летием
Артистка редко делится с поклонниками контентом в соцсетях, однако в день рождения сына не стала изменять традициям и публично поздравила его.
Кудлай опубликовала фотографию, на которой позирует рядом с сыном, а также трогательно обратилась к нему.
"Максимчик, мой дорогой сыночек! Поздравляю с днем рождения! Будь здоров и счастлив! Сколько бы тебе лет не было, ты всегда, всегда мой ребенок, проросло посеянное зерно, мы с тобой, родной мой, семья… Да хранит Господь тебя и твою семью везде и всюду, а детки и жена Марточка чтобы как можно скорее вернулись домой, в мирную Украину" , — пожелала сыну звездная мама.
Как известно, сейчас семья Максима находится за границей. Из-за полномасштабной войны жена мужа Марта и его дети уехали в Великобританию.
Ранее Лилия Подкопаева показала 19-летнего сына и нежно поздравила его с особым днем.
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