Алла Кудлай рассекретила диету для похудания — подробности

Украинская певица Алла Кудлай на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Народная артистка Украины Алла Кудлай призналась, какая диета ей больше по душе. Она считает, что лучший способ похудеть — это меньше есть. Однако у нее есть и другие секреты хорошей физической формы.

Об этом пишет издание "Смачно".

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Певица считает, что самый надежный способ не набирать лишний вес — это меньше есть. Все лишнее, вылезает боком — во всех смыслах.

Алла Кудлай советует снизить употребление хлеба, сладостей и картофеля. Артистка уже 7 лет не ест эти продукты и не жалеет. По ее мнению, картофель и сахар вообще не нужны в рационе человека.

"Я готовлю, как все: и суп, и борщ с картофелем, но сама его не ем. А сладкое — сахар, конфеты, пирожные и все такое — заменяю медом. Он гораздо полезнее", — призналась звезда.

Только на праздники Кудлай позволяет себе расслабиться, но потом снова "берет себя в руки и закрывает рот на замок". В то же время, артиста регулярно посещает бассейн, всегда добавляет в свой график прогулки на свежем воздухе.

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