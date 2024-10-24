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Закрывайте рот на замок — строгая диета Аллы Кудлай

24 октября 2024 18:14
Валерия Соколенко - Редактор
Алла Кудлай рассекретила диету для похудания — подробности
Украинская певица Алла Кудлай на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Валерия Соколенко - Редактор

Народная артистка Украины Алла Кудлай призналась, какая диета ей больше по душе. Она считает, что лучший способ похудеть — это меньше есть. Однако у нее есть и другие секреты хорошей физической формы.

Об этом пишет издание "Смачно".

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Певица считает, что самый надежный способ не набирать лишний вес — это меньше есть. Все лишнее, вылезает боком — во всех смыслах.

Алла Кудлай советует снизить употребление хлеба, сладостей и картофеля. Артистка уже 7 лет не ест эти продукты и не жалеет. По ее мнению, картофель и сахар вообще не нужны в рационе человека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алла Кудлай (@alla_kudlay_official)

"Я готовлю, как все: и суп, и борщ с картофелем, но сама его не ем. А сладкое — сахар, конфеты, пирожные и все такое — заменяю медом. Он гораздо полезнее", — призналась звезда.

Только на праздники Кудлай позволяет себе расслабиться, но потом снова "берет себя в руки и закрывает рот на замок". В то же время, артиста регулярно посещает бассейн, всегда добавляет в свой график прогулки на свежем воздухе.

Напомним, дизайнер Виктория Бэкхем раскрыла тайну своей идеальной кожи. Также Светлана Белоножко рассказала, как не набирать лишний вес.

похудение Алла Кудлай украинские звезды диета певица

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