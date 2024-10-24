Алла Кудлай розсекретила дієту для схуднення — подробиці

Українська співачка Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Народна артистка України Алла Кудлай зізналась, яка дієта їй найбільше до душі. Вона вважає, що найкращий спосіб схуднути — це менше їсти. Однак у неї є й інші секрети гарної фізичної форми.

Про це пише видання "Смачно".

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Співачка вважає, що найнадійніший спосіб не набирати зайву вагу — це менше їсти. Усе зайве, вилазить боком — в усіх сенсах.

Алла Кудлай радить зменшити вживання хліба, солодощів та картоплі. Артистка вже 7 років не їсть ці продукти і не жалкує. На її думку, картопля та цукор — взагалі не потрібні в раціоні людини.

"Я готую як всі: і суп, і борщ з картоплею, але сама її не їм. А солодке — цукор, цукерки, тістечка і все таке — заміняю медом. Він набагато корисніший", — зізналася зірка.

Лиш на свята Кудлай дозволяє собі розслабитись, втім потім знову "бере себе в руки і зачинає рот на замок". Водночас артиста регулярно відвідує басейн, завжди додає у свій графік прогулянки на свіжому повітрі.

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