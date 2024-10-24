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Зачиняйте рот на замок — сувора дієта Алли Кудлай

24 жовтня 2024 18:14
Валерія Соколенко - Редактор
Алла Кудлай розсекретила дієту для схуднення — подробиці
Українська співачка Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Валерія Соколенко - Редактор

Народна артистка України Алла Кудлай зізналась, яка дієта їй найбільше до душі. Вона вважає, що найкращий спосіб схуднути — це менше їсти. Однак у неї є й інші секрети гарної фізичної форми.

Про це пише видання "Смачно".

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Співачка вважає, що найнадійніший спосіб не набирати зайву вагу — це менше їсти. Усе зайве, вилазить боком —  в усіх сенсах. 

Алла Кудлай радить зменшити вживання хліба, солодощів та картоплі. Артистка вже 7 років не їсть ці продукти і не жалкує. На її думку, картопля та цукор — взагалі не потрібні в раціоні людини. 

"Я готую як всі: і суп, і борщ з картоплею, але сама її не їм. А солодке — цукор, цукерки, тістечка і все таке — заміняю медом. Він набагато корисніший", — зізналася зірка. 

Лиш на свята Кудлай дозволяє собі розслабитись, втім потім знову "бере себе в руки і зачинає рот на замок". Водночас артиста регулярно відвідує басейн, завжди додає у свій графік прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила таємницю своєї ідеальної шкіри. Також Світлана Білоножко розповіла, як не набирати зайву вагу.

схуднення Алла Кудлай українські зірки дієта співачка

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