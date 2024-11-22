Королева Камілла пропустила візит до Королівської естрадної вистави

Королева Камілла вкотре пропустила публічний захід
Королева Камілла неохоче відмовилася від участі у Королівській естрадній виставі. Вона мала відвідати захід разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом.
Про це пише BBC із посиланням на Букінгемський палац.
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Повідомлення з Букінгемського палацу надійшло приблизно за чотири години до того, як вона мала вирушити до Королівського Альберт-холу в Лондоні.
"Після нещодавньої грудної інфекції Королева продовжує відчувати деякі тривалі поствірусні симптоми, через що лікарі порадили, що після напруженого тижня зустрічей Її Величності слід надати пріоритет достатньому відпочинку", — йдеться в заяві прессекретаря палацу.
Джерело в Палаці повідомило, що Королева розчарована тим, що пропустила щорічний захід в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, але вона "глибоко переконана, що "шоу має продовжуватися".
"Вона сподівається, що дуже скоро повернеться до виконання своїх обов'язків", — додало джерело.
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