Королева Камилла пропустила визит в Королевское эстрадное представление

Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters

Королева Камилла неохотно отказалась от участия в Королевском эстрадном представлении. Она должна была посетить мероприятие вместе со своим мужем королем Чарльзом.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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Сообщение из Букингемского дворца поступило примерно за четыре часа до того, как она должна была отправиться в Королевский Альберт-холл в Лондоне.

"После недавней грудной инфекции Королева продолжает испытывать некоторые длительные поствирусные симптомы, в результате чего врачи посоветовали, что после напряженной недели встреч Ее Величеству следует предоставить приоритет достаточному отдыху", — говорится в заявлении пресс-секретаря дворца.

Источник во Дворце сообщил, что Королева разочарована тем, что пропустила ежегодное мероприятие в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, но она "глубоко убеждена, что "шоу должно продолжаться".

"Она надеется, что очень скоро вернется к исполнению своих обязанностей", — добавил источник.

Король Чарльз III посетит шоу, как и планировалось.

Возвращение Королевы к исполнению государственных обязанностей было скорректировано во избежание каких-либо препятствий на пути ее выздоровления.

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