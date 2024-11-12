У Мережі критикують діагноз Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Кейт Міддлтон знову опинилася в центрі конспірологічних теорій. Дехто сумнівається в тому, що принцеса Уельська вела боротьбу з онкологією.

Про це пише Page Six.

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У вересні королівська репортерка поставила під сумнів страшний діагноз принцеси Уельської після того, як 42-річна жінка з'явилася на Фестивалі пам'яті.

Кореспондент Sky News Ріаннон Міллз тоді помилково повідомила, що у Міддлтон були виявлені "передракові клітини", а не рак, з яким бореться королева.

Відтоді ця заява репортерки набула шаленого розголосу у Мережі. Один із користувачів соцмереж заявив, що Міддлтон "вважала за доцільне викликати сум в аудиторії, коли популярність королівської сім'ї перебувала на рекордно низькому рівні".

Другий прихильник теорії змови зазначив: "Передракові клітини — це абсолютно не рак. ... Кейт винесла все це за межі прийнятного".

Згідно з визначенням клініки Майо, передракові клітини — це клітини, які мають зміни, що підвищують ризик виникнення раку.

Сама Міддлтон ніколи публічно не називала свій стан "передраковим", тож цілком імовірно, що Міллс неправильно сформулювала свою статтю.

Ще один фанат, однак, стверджував, що "передракові клітини можуть легко перерости в ракові".

Нагадаємо, сусідка дружини принца Вільяма показала кумедні фото з молодості. Також майбутній монарх зізнався, як переживав важку хворобу Кейт Міддлтон.