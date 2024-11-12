В Сети критикуют диагноз Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Кейт Миддлтон снова оказалась в центре конспирологических теорий. Некоторые сомневаются в том, что принцесса Уэльская вела борьбу с онкологией.

Об этом пишет Page Six.

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В сентябре королевская репортерша подвергла сомнению страшный диагноз принцессы Уэльской после того, как 42-летняя женщина появилась на Фестивале памяти.

Корреспондент Sky News Рианнон Миллз тогда ошибочно сообщила, что у Миддлтона были обнаружены "предраковые клетки", а не рак, с которым борется королева.

С тех пор это заявление репортерши получило безумную огласку в Сети. Один из пользователей соцсетей заявил, что Миддлтон "считала целесообразным вызвать грусть в аудитории, когда популярность королевской семьи находилась на рекордно низком уровне".

Второй сторонник теории заговора отметил: "Предраковые клетки — это абсолютно не рак. Кейт вынесла все это за пределы приемлемого".

Согласно определению клиники Майо, предраковые клетки — это клетки, которые имеют изменения, повышающие риск возникновения рака.

Сама Миддлтон никогда публично не называла свое состояние "предраковым", так что вполне вероятно, что Миллс неправильно сформулировала свою статью.

Еще один фанат, однако, утверждал, что "предраковые клетки могут легко перерасти в раковые".

Напомним, соседка супруги принца Уильяма показала забавные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.