Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Конспирологи подвергают сомнению онкологию Кейт Миддлтон arrow

Конспирологи подвергают сомнению онкологию Кейт Миддлтон

12 ноября 2024 15:10
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
В Сети критикуют диагноз Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Кейт Миддлтон снова оказалась в центре конспирологических теорий. Некоторые сомневаются в том, что принцесса Уэльская вела борьбу с онкологией.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Теории вокруг болезни Кейт Миддлтон

В сентябре королевская репортерша подвергла сомнению страшный диагноз принцессы Уэльской после того, как 42-летняя женщина появилась на Фестивале памяти.

Корреспондент Sky News Рианнон Миллз тогда ошибочно сообщила, что у Миддлтона были обнаружены "предраковые клетки", а не рак, с которым борется королева.

С тех пор это заявление репортерши получило безумную огласку в Сети. Один из пользователей соцсетей заявил, что Миддлтон "считала целесообразным вызвать грусть в аудитории, когда популярность королевской семьи находилась на рекордно низком уровне".

Второй сторонник теории заговора отметил: "Предраковые клетки — это абсолютно не рак. Кейт вынесла все это за пределы приемлемого".

Согласно определению клиники Майо, предраковые клетки — это клетки, которые имеют изменения, повышающие риск возникновения рака.

Сама Миддлтон никогда публично не называла свое состояние "предраковым", так что вполне вероятно, что Миллс неправильно сформулировала свою статью.

Еще один фанат, однако, утверждал, что "предраковые клетки могут легко перерасти в раковые".

Напомним, соседка супруги принца Уильяма показала забавные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.

соцсети больницы королевская семья Кейт Миддлтон рак

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:29 В Печерском ТЦК работник совершил попытку самоубийства — СМИ

Срочная новость

16:29 В Херсоне раздались взрывы

16:20 Перевод воинов в ВСУ — правительство одобрило постановление

Новость с фото

16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

16:13 Знают не все — какие услуги Укрзализныця предоставляет бесплатно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

16:06 Врачи из ВВК получили приказ признавать всех годными, — нардеп

15:59 Мост через Днестровский лиман на Одесчине отстроят — когда

15:42 Подтопление метро в Киеве — Брагинскому сообщили о подозрении

15:33 Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский религиозный лидер

16:29 В Печерском ТЦК работник совершил попытку самоубийства — СМИ

Срочная новость

16:29 В Херсоне раздались взрывы

16:20 Перевод воинов в ВСУ — правительство одобрило постановление

Новость с фото

16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

16:13 Знают не все — какие услуги Укрзализныця предоставляет бесплатно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

16:06 Врачи из ВВК получили приказ признавать всех годными, — нардеп

15:59 Мост через Днестровский лиман на Одесчине отстроят — когда

15:42 Подтопление метро в Киеве — Брагинскому сообщили о подозрении

15:33 Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский религиозный лидер

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке