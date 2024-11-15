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Колишня Г'ю Джекмана привернула увагу новим супутником

15 листопада 2024 10:35
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Деборра Лі-Фернесс вперше після розриву з Г’ю Джекманом з’явилася на публіці
Г'ю Джекман та Деборра Лі-Фернесс. Фото: Instagram.com/hugogloss
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Австралійська актриса Деборра Лі-Фернесс вперше вийшла на публіку після гучного розлучення з голлівудською зіркою Г’ю Джекманом. Актриса відвідала прем’єру біографічного фільму "Найкраща людина в Нью-Йорку", де головною зіркою став британський співак і актор Роббі Вільямс, з яким 68-річна Деборра і провела більшу частину вечора.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Прем'єра фільму стала знаковою для актриси, адже саме після цієї події вона знову опинилася в центрі уваги ЗМІ. Її особисте життя вже кілька місяців є об’єктом обговорень через несподіване розлучення з Г’ю Джекманом, після 27 років шлюбу. 

Колишня Г'ю Джекмана привернула увагу новим супутником - фото 1
Деборра Лі-Фернесс розлучилась з Джекманом. Фото: Instagram.com/musicmanbway

У вересні 2023 року стало відомо, що під час подружнього життя Г’ю мав роман з актрисою Саттон Фостер. Їхній зв’язок розпочався ще в 2020 році, коли вони разом працювали над підготовкою бродвейського мюзиклу "Музична людина". Попри те, що прем’єра шоу відбулася лише у 2022 році після затримки через пандемію, їхні стосунки, за словами інсайдерів, давно були "секретом Полішинеля" для колег. 

"Практично всі на Бродвеї знали про їхній роман, але мовчали з поваги до обох акторів. Їх вважали чудовими людьми, тому ніхто не хотів втручатися", — розповів інсайдер. 

Колишня Г'ю Джекмана привернула увагу новим супутником - фото 2
Роббі Вільямс, з яким Деборра провела час. Фото: Instagram.com/bettermanmovie

Деборра Лі дізналася про це лише під час показу шоу. Друзі актриси зізналися, що вона була вражена:

"Для неї це був шок. Виявилося, що майже всі знали, а вона дізналась остання. І найгірше, що Г’ю навіть не зізнався, вона дізналася через інших". 

Раніше ми писали про те, що Джей Ло знову ігнорує запитання про колишнього Аффлека.

Також ми повідомляли, що колишня Ханумака натякнула, чому була вимушена повернутися із США.

знаменитості Х'ю Джекман Голлівуд актори зірки

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