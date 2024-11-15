Деборра Лі-Фернесс вперше після розриву з Г’ю Джекманом з’явилася на публіці

Г'ю Джекман та Деборра Лі-Фернесс. Фото: Instagram.com/hugogloss

Австралійська актриса Деборра Лі-Фернесс вперше вийшла на публіку після гучного розлучення з голлівудською зіркою Г’ю Джекманом. Актриса відвідала прем’єру біографічного фільму "Найкраща людина в Нью-Йорку", де головною зіркою став британський співак і актор Роббі Вільямс, з яким 68-річна Деборра і провела більшу частину вечора.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Прем'єра фільму стала знаковою для актриси, адже саме після цієї події вона знову опинилася в центрі уваги ЗМІ. Її особисте життя вже кілька місяців є об’єктом обговорень через несподіване розлучення з Г’ю Джекманом, після 27 років шлюбу.

Деборра Лі-Фернесс розлучилась з Джекманом. Фото: Instagram.com/musicmanbway

У вересні 2023 року стало відомо, що під час подружнього життя Г’ю мав роман з актрисою Саттон Фостер. Їхній зв’язок розпочався ще в 2020 році, коли вони разом працювали над підготовкою бродвейського мюзиклу "Музична людина". Попри те, що прем’єра шоу відбулася лише у 2022 році після затримки через пандемію, їхні стосунки, за словами інсайдерів, давно були "секретом Полішинеля" для колег.

"Практично всі на Бродвеї знали про їхній роман, але мовчали з поваги до обох акторів. Їх вважали чудовими людьми, тому ніхто не хотів втручатися", — розповів інсайдер.

Роббі Вільямс, з яким Деборра провела час. Фото: Instagram.com/bettermanmovie

Деборра Лі дізналася про це лише під час показу шоу. Друзі актриси зізналися, що вона була вражена:

"Для неї це був шок. Виявилося, що майже всі знали, а вона дізналась остання. І найгірше, що Г’ю навіть не зізнався, вона дізналася через інших".

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