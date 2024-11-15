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Бывшая Хью Джекмана привлекла внимание новым спутником

15 ноября 2024 10:35
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Деборра Ли-Фернесс впервые после разрыва с Хью Джекманом появилась на публике
Хью Джекман и Деборра Ли-Фернесс. Фото: Instagram.com/hugogloss
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Австралийская актриса Деборра Ли-Фернесс впервые вышла на публику после громкого развода с голливудской звездой Хью Джекманом. Актриса посетила премьеру биографического фильма "Лучший человек в Нью-Йорке", где главной звездой стал британский певец и актер Робби Уильямс, с которым 68-летняя Деборра и провела большую часть вечера.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Премьера фильма стала знаковой для актрисы, ведь именно после этого события она снова очутилась в центре внимания СМИ. Ее личная жизнь уже несколько месяцев является объектом обсуждений из-за неожиданного развода с Хью Джекманом после 27 лет брака.

Бывшая Хью Джекмана привлекла внимание новым спутником - фото 1
Деборра Ли-Фернесс рассталась с Джекманом. Фото: Instagram.com/musicmanbway

В сентябре 2023 года стало известно, что во время супружеской жизни у Хью был роман с актрисой Саттон Фостер. Их связь началась еще в 2020 году, когда они работали вместе над подготовкой бродвейского мюзикла "Музыкальный человек". Несмотря на то, что премьера шоу состоялась только в 2022 году после задержки из-за пандемии, их отношения, по словам инсайдеров, давно были "секретом Полишинеля" для коллег.

"Практически все на Бродвее знали об их романе, но молчали из уважения к обоим актерам. Их считали замечательными людьми, поэтому никто не хотел вмешиваться", — рассказал инсайдер.

Бывшая Хью Джекмана привлекла внимание новым спутником - фото 2
Робби Уильямс, с которым Деборра провела время. Фото: Instagram.com/bettermanmovie

Деборра Ли узнала об этом только во время показа шоу. Друзья актрисы признались, что она была поражена:

"Для нее это был шок. Оказалось, что почти все знали, а она узнала последняя. И хуже всего, что Хью даже не признался, она узнала от других".

Ранее мы писали о том, что Джей Ло снова игнорирует вопрос о бывшем Аффлеке.

Также мы сообщали, что бывшая Ханумака намекнула, почему была вынуждена вернуться из США.

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