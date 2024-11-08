Дженніфер Лопес холодно ігнорує запитання про Бена Аффлека — деталі

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка та акторка Дженніфер Лопес продовжує майстерно ігнорувати запитання журналістів про її знищений шлюб. Вкотре зірка вирішила не коментувати своє ставлення до актора Бена Аффлека.

Про це пише Page Six.

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Зірка Джей Ло відвідала прем'єру її фільму "Нестримні" у Лондоні. На червоному хіднику журналіст намагався дізнатись, як вона ставиться до свого колишнього чоловіка актора Бена Аффлека. Адже чоловік нещодавно назвав її "ефектною".

Співачка проігнорувала запитання і навіть бровою не повела. Це вже не вперше, коли Лопес не реагує на тему свого шлюбу. Також вона оминає будь-яких запитань щодо її колишнього бойфренда репера P. Diddy, якого заарештували та звинуватили у насиллі.

Нагадаємо, родина Джей Ло продовжує підтримувати контакт з дітьми Бена Аффлека, хоча вони і розлучились. Також відома модель Емілі Ратаковскі вдягнула спокусливу сукню Лопес.