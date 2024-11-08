Дженнифер Лопес холодно игнорирует вопрос о Бене Аффлеке.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает искусно игнорировать вопросы журналистов о ее уничтоженном браке. В который раз звезда решила не комментировать свое отношение к актеру Бену Аффлеку.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Дженнифер Лопес игнорирует вопрос о Бене Аффлеке

Звезда Джей Ло посетила премьеру ее фильма "Неудержимые" в Лондоне. На красной дорожке журналист пытался узнать, как она относится к своему бывшему мужу актеру Бену Аффлеку. Ведь мужчина недавно назвал ее "эффектной".

Певица проигнорировала вопросы и даже бровью не повела. Это уже не в первый раз, когда Лопес не реагирует на тему своего брака. Также она обходит любые вопросы относительно ее бывшего бойфренда репера P. Diddy, которого арестовали и обвинили в насилии.

Напомним, семья Джей Ло продолжает поддерживать контакт с детьми Бена Аффлека, хотя они и развелись. Также известная модель Эмили Ратаковски надела соблазнительное платье Лопес.