Дженнифер Лопес холодно игнорирует вопрос о Бене Аффлеке.

Джей Ло снова игнорирует вопросы о бывшем Аффлеке
Певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает искусно игнорировать вопросы журналистов о ее уничтоженном браке. В который раз звезда решила не комментировать свое отношение к актеру Бену Аффлеку.
Об этом пишет Page Six.
Дженнифер Лопес игнорирует вопрос о Бене Аффлеке
Звезда Джей Ло посетила премьеру ее фильма "Неудержимые" в Лондоне. На красной дорожке журналист пытался узнать, как она относится к своему бывшему мужу актеру Бену Аффлеку. Ведь мужчина недавно назвал ее "эффектной".
Певица проигнорировала вопросы и даже бровью не повела. Это уже не в первый раз, когда Лопес не реагирует на тему своего брака. Также она обходит любые вопросы относительно ее бывшего бойфренда репера P. Diddy, которого арестовали и обвинили в насилии.
Напомним, семья Джей Ло продолжает поддерживать контакт с детьми Бена Аффлека, хотя они и развелись. Также известная модель Эмили Ратаковски надела соблазнительное платье Лопес.
Читайте Новини.LIVE!