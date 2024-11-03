Скандал з Ханумаком — Аліна Шаманська прокоментувала свій виїзд з США

Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Українська блогерка Аліна Шаманська повернулася із сином до України в той момент, коли її колишній чоловік, актор Студії "Квартал 95" Руслан Ханумак, потрапив у скандал через виїзд до Штатів. Інфлюенсерка натякнула, що він причетний до її від'їзду.

Про це вона розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок".

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Блогерка розповіла, що в Америці сталося те, "що стало для неї останньою краплею", і вона не змогла залишитися там жити зі своїм сином. Журналістка поцікавилася у Шаманської, чи це якось пов'язано зі скандальним виїздом її колишнього чоловіка до Америки.

"Це пов'язано саме з моїм колишнім чоловіком, але деталей наразі розкривати не можу. Це був один із найскладніших періодів і ситуацій у моєму житті", — сказала блогерка.

Інфлюенсерка додала, що більшість її речей залишились у Каліфорнії, адже в неї не було часу зібратися.

Журналіст поцікавилась у Шаманської, чи саме її колишній чоловік створив такі умови, за яких вона була вимушена тікати з Америки.

"Десь так воно і було", — відповіла вона.

Нагадаємо, на початку липня Ханумак неочікувано під час війни виїхав з України до США. Сам артист пояснив такий крок тим, що дуже сумує за сином. Спочатку зірка Студії "Квартал 95" стверджував, що в нього відстрочка через астму. Втім, після того як багато користувачів соцмереж завили, що його хвороба не є приводом для виїзду за кордон, він видалив публікацію.

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також блогерку "змішали з брудом" через колишнього чоловіка.