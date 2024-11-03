Скандал с Ханумаком – Алина Шаманская прокомментировала свой выезд из США

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

Украинский блогер Алина Шаманская вернулась с сыном в Украину в тот момент, когда ее бывший муж, актер Студии "Квартал 95" Руслан Ханумак, попал в скандал из-за выезда в Штаты. Инфлюэнсер намекнула, что он причастен к ее отъезду.

Об этом она рассказала в программе "Неймовірна правда про зірок".

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Блогер рассказала, что в Америке произошло то, "что стало для нее последней каплей", и она не смогла остаться там жить со своим сыном. Журналистка поинтересовалась у Шаманской, связано ли это как-то со скандальным выездом ее бывшего мужа в Америку.

"Это связано именно с моим бывшим мужем, но деталей пока раскрывать не могу. Это был один из самых сложных периодов и ситуаций в моей жизни", — сказала блогер.

Инфлюэнсер добавила, что большинство ее вещей осталось в Калифорнии, ведь у нее не было времени собраться.

Журналист поинтересовалась у Шаманской, не ее ли бывший муж создал такие условия, при которых она была вынуждена бежать из Америки.

"Где-то так и было", — ответила она.

Напомним, в начале июля Ханумак неожиданно во время войны уехал из Украины в США. Сам артист объяснил такой шаг тем, что очень скучает по сыну. Изначально звезда Студии "Квартал 95" утверждал, что у него отсрочка из-за астмы. Впрочем, после того как многие пользователи соцсетей заявили, что его болезнь не является поводом для выезда за границу, он удалил публикацию.

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также блогера "смешали с грязью" из-за бывшего мужа.