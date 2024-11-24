Кіра Найтлі зізналась, що страждала від харчового розладу

Британська акторка Кіра Найтлі. Фото: The Telegraph

Акторка Кіра Найтлі пригадала свої молоді роки в центрі уваги. Зірка "Гордості та упередження" страждала від харчового розладу та пережила психічний зрив.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Times.

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Зірка розповіла про те, що їй доводилося стикатися з постійними спекуляціями щодо своєї ваги на початку кар'єри. В неї був харчовий розлад. Акторка зізналась, що через травматичний досвід, її пам'ять блокує спогади про те, як вона харчувалась у молоді роки.

"Я знала, що у мене це було (харчовий розлад — Ред). Я не знала, що я їла. Проте я не пам'ятаю цього в класичному травматичному сенсі", — поділилась вона.

Вона додала, що пресі зазвичай бракує емпатії, коли йдеться про зірок, які страждають на розлади харчової поведінки. Зірка пригадала випадок, коли Мері-Кейт Олсен, яка пройшла реабілітацію від розладу харчової поведінки у 2004 році, була публічно висміяна.

"Я дуже добре пам'ятаю, як в однієї з близнючок Олсен була анорексія, і вона лягла в клініку. Пам'ятаю, як мене запитали про це під час прес-туру, ніби це був жарт. Їй мало бути соромно за те, що вона звернулася по допомогу через анорексію", — розповіла зірка "Реальної любові".

Найтлі зізналась, що ця ситуація зробила її "дуже емоційною", незважаючи на те, що мова йшла не про неї.

У 2018 році Найтлі розповіла, що пережила "психічний зрив", коли їй було 22 роки. В неї діагностували посттравматичний стресовий розлад через стрімку славу.

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