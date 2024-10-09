Голлівудські зірки, які палять — хто не може відмовитися від цигарок

Палять під час концертів — які зірки Голлівуду мають погані звички
Багато хто думає, що світові зірки — це ідеальні люди, які повинні "тримати марку" на публіці. Однак, у зарубіжному шоу-бізнесі є знаменитості, які не можуть розлучитися із цигарками, тому їх часто можна побачити у процесі куріння.
Новини.LIVE розповідає про цих зірок.
Знаменитості, які часто тримають цигарку в руці
Джоні Депп
Американський актор і режисер, головний герой "Піратів Карибського моря" почав тримати цигарку ще у віці 12 років. Певний проміжок часу Джонні Депп намагався відмовитися від паління, однак, тримання цигарки в руці стало невід’ємною частиною його образу.
Лана Дель Рей
Відома американська артистка тримає цигарку в руці просто під час своїх концертів і зовсім не соромиться того, що любить палити. Ба більше, одного разу композиторка заявила, що протягом дня вона випиває десь по 13 чашок кави з цигаркою і навіть написала купу хітів у процесі паління.
Деніел Редкліфф
Британський актор і зірка "Гаррі Поттера" також не може відмовитися від такої шкідливої звички, як паління. Більш того, Деніел захоплюється самокрутками і точно знає, як їх якісно наповнити. Одного разу актор навіть розповідав, що часто губить свої запальнички, тому просить їх у перехожих, які дивуються цьому.
Леонардо Ді Капріо
Один з найбажаніших чоловіків Голлівуду також не може відмовитися від паління. Відомо, що американський актор активно бореться за екологію, тому відмовився від звичайних цигарок і перейшов на електронні засоби паління.
Майлі Сайрус
Епатажна американська співачка вже багато разів намагалася відмовитися від паління, однак, поки їй це не вдалося. Дуже часто зірку можна помітити в публічних місцях разом із цигаркою в руці. Ба більше, Майлі Сайрус палить на своїх концертах і навіть виходить на церемонії вручення нагород з цигаркою в руці.
Які ще зірки Голлівуду палять
Від паління також не можуть відмовитися і такі знаменитості, як:
- Кейт Вінслет
- Мелані Гріффіт
- Ріанна
- Крістен Стюарт
- Сальма Гаєк
- Роберт Паттінсон
- Кіра Найтлі
- Кетрін Зета-Джонс
- Джессіка Альба
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