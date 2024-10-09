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Палять під час концертів — які зірки Голлівуду мають погані звички

9 жовтня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Голлівудські зірки, які палять — хто не може відмовитися від цигарок
Виступ співачки Майлі Сайрус на церемонії вручення премії Grammy Awards в Лос-Анджелесі цього року. Фото: Cosmopolitan
Микита Шевченко - Редактор

Багато хто думає, що світові зірки — це ідеальні люди, які повинні "тримати марку" на публіці. Однак, у зарубіжному шоу-бізнесі є знаменитості, які не можуть розлучитися із цигарками, тому їх часто можна побачити у процесі куріння.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Знаменитості, які часто тримають цигарку в руці

Джоні Депп

Американський актор і режисер, головний герой "Піратів Карибського моря" почав тримати цигарку ще у віці 12 років. Певний проміжок часу Джонні Депп намагався відмовитися від паління, однак, тримання цигарки в руці стало невід’ємною частиною його образу.

Джонни Депп
Джонні Депп на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" в Лондоні цього року. Фото: Pinterest

Лана Дель Рей

Відома американська артистка тримає цигарку в руці просто під час своїх концертів і зовсім не соромиться того, що любить палити. Ба більше, одного разу композиторка заявила, що протягом дня вона випиває десь по 13 чашок кави з цигаркою і навіть написала купу хітів у процесі паління. 

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей на премії Grammy Awards в Лос-Анджелесі цього року. Фото: Pinterest

Деніел Редкліфф

Британський актор і зірка "Гаррі Поттера" також не може відмовитися від такої шкідливої звички, як паління. Більш того, Деніел захоплюється самокрутками і точно знає, як їх якісно наповнити. Одного разу актор навіть розповідав, що часто губить свої запальнички, тому просить їх у перехожих, які дивуються цьому.

Дэниел Рэдклифф
Деніел Редкліфф на церемонії Tony Awards в Нью-Йорку цього року. Фото: The Mirror

Леонардо Ді Капріо

Один з найбажаніших чоловіків Голлівуду також не може відмовитися від паління. Відомо, що американський актор активно бореться за екологію, тому відмовився від звичайних цигарок і перейшов на електронні засоби паління. 

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ді Капріо на Міжнародному кінофестивалі в США цього року. Фото: ANSA Brasil

Майлі Сайрус

Епатажна американська співачка вже багато разів намагалася відмовитися від паління, однак, поки їй це не вдалося. Дуже часто зірку можна помітити в публічних місцях разом із цигаркою в руці. Ба більше, Майлі Сайрус палить на своїх концертах і навіть виходить на церемонії вручення нагород з цигаркою в руці.

Майли Сайрус
Майлі Сайрус на Grammy Awards в Лос-Анджелесі цього року. Фото: BBC

Які ще зірки Голлівуду палять

Від паління також не можуть відмовитися і такі знаменитості, як:

  • Кейт Вінслет
  • Мелані Гріффіт
  • Ріанна
  • Крістен Стюарт
  • Сальма Гаєк
  • Роберт Паттінсон
  • Кіра Найтлі
  • Кетрін Зета-Джонс 
  • Джессіка Альба

Нагадаємо, ми писали про те, які голлівудські зірки ніколи не перебували в шлюбі. 

Раніше ми розповідали про те, які знаменитості Голлівуду досі не стали батьками. 

Також ми повідомляли про те, які світові зірки довгий час жили в бідних сім’ях.

Джонні Депп Леонардо Ді Капріо шоу-бізнес Майлі Сайрус Лана Дель Рей Деніел Редкліфф

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