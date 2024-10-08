Зірки Голлівуду, які їздять на метро — хто не пересується лімузином

Енн Гетевей з Адамом Шульманом на відкритті Алеї Слави в Лос-Анджелесі в 2019 році. Фото: Washington Times

Прийнято вважати, що всі світові знаменитості їздять виключно крутими автомобілями або навіть лімузинами, однак, є ті, хто обирає інший вид пересування. Ми розповідаємо про деяких відомих голлівудських зірок, які їздить на метро.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Знаменитості, які пересуваються на метро

Кіану Рівз

Знаменитий канадський актор часто гуляє у звичайних парках, де розмовляє з фанатами, а інколи навіть з безхатченками. Кіану Рівз вважає, що поїздки на метро — це не ганебна справа. Не так давно в мережі з’явилося відео, де актор поступається місцем у вагоні метро молодій дівчині.

Кіану Рівз на фестивалі BottleRock Napa Valley в Каліфорнії в 2023 році. Фото: The Sun

Кеті Голмс

Американська акторка також розвіяла думки про те, що знаменитості не пересуваються на громадському транспорті. Час від часу Кеті можна побачити у метро в звичайному образі, без косметики і охоронців. Коли прихильники акторки помічають її, то вона не проти зробити з ними спільні фотографії.

Кеті Голмс на відкритті флагмана Vacheron Constantin в Нью-Йорку в 2021 році. Фото: Daily Mail

Енн Гетевей і Адам Шульман

Американська зірка разом зі своїм чоловіком також не проти пересуватися на метро. І хоча раніше вони намагалися приховувати свою особистість, зараз вони не тільки показують себе відкрито в транспорті, а й публічно демонструють свої почуття, тримаючись за руки і цілуючи один одного в метро.

Енн Гетевей і Адам Шульман на відкритті "The Music Man" у Нью-Йорку в 2022 році. Фото: Bright Side

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Акторку разом з чоловіком також можна нерідко помітити у вагонах метро, а раніше вони часто з’являлися в метрополітені Нью-Йорку, адже возили свою доньку до школи по черзі. При цьому, Майкл Дуглас не приховує своє обличчя, тоді як його кохана пересувається в метро в темних окулярах, шапці або капелюсі.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас на прем'єрі фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" в Лондоні в 2023 році. Фото: Pinterest

Том Генкс

Актор, який відомий за ролями у фільмі "Форрест Гамп", "Вигнанець", "Термінал" тощо, також не вважає, що поїздка в метро — це щось ганебне. Сьогодні Тома Генкса можна часто побачити в метро, одягненого у звичайне вбрання.

Том Генкс на прем`єрі фільму "Фінч" у США в 2021 році. Фото: Reuters

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