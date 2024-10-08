Зірки Голлівуду, які їздять на метро — хто не пересується лімузином

Успішні знаменитості, які їздять на метро замість лімузинів
Прийнято вважати, що всі світові знаменитості їздять виключно крутими автомобілями або навіть лімузинами, однак, є ті, хто обирає інший вид пересування. Ми розповідаємо про деяких відомих голлівудських зірок, які їздить на метро.
Новини.LIVE розповідає про цих зірок.
Знаменитості, які пересуваються на метро
Кіану Рівз
Знаменитий канадський актор часто гуляє у звичайних парках, де розмовляє з фанатами, а інколи навіть з безхатченками. Кіану Рівз вважає, що поїздки на метро — це не ганебна справа. Не так давно в мережі з’явилося відео, де актор поступається місцем у вагоні метро молодій дівчині.
Кеті Голмс
Американська акторка також розвіяла думки про те, що знаменитості не пересуваються на громадському транспорті. Час від часу Кеті можна побачити у метро в звичайному образі, без косметики і охоронців. Коли прихильники акторки помічають її, то вона не проти зробити з ними спільні фотографії.
Енн Гетевей і Адам Шульман
Американська зірка разом зі своїм чоловіком також не проти пересуватися на метро. І хоча раніше вони намагалися приховувати свою особистість, зараз вони не тільки показують себе відкрито в транспорті, а й публічно демонструють свої почуття, тримаючись за руки і цілуючи один одного в метро.
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас
Акторку разом з чоловіком також можна нерідко помітити у вагонах метро, а раніше вони часто з’являлися в метрополітені Нью-Йорку, адже возили свою доньку до школи по черзі. При цьому, Майкл Дуглас не приховує своє обличчя, тоді як його кохана пересувається в метро в темних окулярах, шапці або капелюсі.
Том Генкс
Актор, який відомий за ролями у фільмі "Форрест Гамп", "Вигнанець", "Термінал" тощо, також не вважає, що поїздка в метро — це щось ганебне. Сьогодні Тома Генкса можна часто побачити в метро, одягненого у звичайне вбрання.
Нагадаємо, ми писали про те, в яких світових знаменитостей досі немає дітей.
Раніше ми розповідали про те, які успішні голлівудські зірки раніше жили в злиднях.
Також ми повідомляли про те, в яких відомих зірок Голлівуду немає своєї сторінки в Instagram.
Читайте Новини.LIVE!