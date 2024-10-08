Звезды Голливуда, которые ездят на метро — кто не передвигается на лимузине

Энн Хэтэуэй с Адамом Шульманом на открытии Аллеи Славы в Лос-Анджелесе в 2019 году. Фото: Washington Times

Принято считать, что все мировые знаменитости ездят исключительно на крутых автомобилях или даже лимузинах, однако, есть те, кто выбирает другой вид передвижения. Мы рассказываем о некоторых известных голливудских звездах, которые ездят на метро.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Знаменитости, которые передвигаются на метро

Киану Ривз

Знаменитый канадский актер часто гуляет в обычных парках, где разговаривает с фанатами, а иногда даже с бездомными. Киану Ривз считает, что поездки на метро — это не позорное дело. Не так давно в сети появилось видео, где актер уступает место в вагоне метро молодой девушке.

Киану Ривз на фестивале BottleRock Napa Valley в Калифорнии в 2023 году. Фото: The Sun

Кэти Холмс

Американская актриса также развеяла мнения о том, что знаменитости не передвигаются на общественном транспорте. Время от времени Кэти можно увидеть в метро в обычном виде, без косметики и охранников. Когда поклонники актрисы замечают ее, то она не прочь сделать с ними общие фотографии.

Кэти Холмс на открытии флагмана Vacheron Constantin в Нью-Йорке в 2021 году. Фото: Daily Mail

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Американская звезда вместе со своим мужем также не прочь передвигаться на метро. И хотя раньше они пытались скрывать свою личность, сейчас они не только показывают себя в транспорте открыто, но и публично демонстрируют свои чувства, держась за руки и целуя друг друга в метро.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на открытии The Music Man в Нью-Йорке в 2022 году. Фото: Bright Side

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Актрису вместе с мужем также можно нередко заметить в вагонах метро, а раньше они часто появлялись в метрополитене Нью-Йорка, ведь возили свою дочь в школу по очереди. При этом, Майкл Дуглас не скрывает своего лица, в то время как его возлюбленная передвигается в метро в темных очках, шапке или шляпе.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на премьере фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне в 2023 году. Фото: Pinterest

Том Хэнкс

Актер, известный по ролям в фильме "Форрест Гамп", "Изгой", "Терминал" и т.д., также не считает, что поездка в метро — это нечто постыдное. Сегодня Тома Хэнкса можно часто увидеть в метро, одетого в обычную одежду.

Том Хэнкс на премьере фильма "Финч" в США в 2021 году. Фото: Reuters

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