Звезды Голливуда, которые ездят на метро — кто не передвигается на лимузине

Успешные знаменитости, которые ездят на метро вместо лимузинов
Принято считать, что все мировые знаменитости ездят исключительно на крутых автомобилях или даже лимузинах, однако, есть те, кто выбирает другой вид передвижения. Мы рассказываем о некоторых известных голливудских звездах, которые ездят на метро.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Знаменитости, которые передвигаются на метро
Киану Ривз
Знаменитый канадский актер часто гуляет в обычных парках, где разговаривает с фанатами, а иногда даже с бездомными. Киану Ривз считает, что поездки на метро — это не позорное дело. Не так давно в сети появилось видео, где актер уступает место в вагоне метро молодой девушке.
Кэти Холмс
Американская актриса также развеяла мнения о том, что знаменитости не передвигаются на общественном транспорте. Время от времени Кэти можно увидеть в метро в обычном виде, без косметики и охранников. Когда поклонники актрисы замечают ее, то она не прочь сделать с ними общие фотографии.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Американская звезда вместе со своим мужем также не прочь передвигаться на метро. И хотя раньше они пытались скрывать свою личность, сейчас они не только показывают себя в транспорте открыто, но и публично демонстрируют свои чувства, держась за руки и целуя друг друга в метро.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Актрису вместе с мужем также можно нередко заметить в вагонах метро, а раньше они часто появлялись в метрополитене Нью-Йорка, ведь возили свою дочь в школу по очереди. При этом, Майкл Дуглас не скрывает своего лица, в то время как его возлюбленная передвигается в метро в темных очках, шапке или шляпе.
Том Хэнкс
Актер, известный по ролям в фильме "Форрест Гамп", "Изгой", "Терминал" и т.д., также не считает, что поездка в метро — это нечто постыдное. Сегодня Тома Хэнкса можно часто увидеть в метро, одетого в обычную одежду.
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