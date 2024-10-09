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Курят во время концертов — какие звезды Голливуда имеют плохие привычки

9 октября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Голливудские звезды, которые курят — кто не может отказаться от сигарет
Выступление певицы Майли Сайрус на церемонии вручения премии Grammy Awards в Лос-Анджелесе в этом году. Фото: Cosmopolitan
Никита Шевченко - Редактор

Многие думают, что мировые звезды — это идеальные люди, которые должны "держать марку" на публике. Однако, в зарубежном шоу-бизнесе есть знаменитости, которые не могут расстаться с сигаретами, поэтому их часто можно увидеть в процессе курения.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Знаменитости, которые часто держат сигарету в руке

Джонни Депп

Американский актер и режиссер, главный герой "Пиратов Карибского моря" начал держать сигарету еще в возрасте 12 лет. Некоторый промежуток времени Джонни Депп пытался отказаться от курения, однако, держание сигареты в руке стало неотъемлемой частью его образа.

Джонни Депп
Джонни Депп на премьере фильма "Жанна Дюбарри" в Лондоне в этом году. Фото: Pinterest

Лана Дель Рэй

Известная американская артистка держит сигарету в руке прямо во время своих концертов и совсем не стесняется того, что любит курить. Более того, однажды композитор заявила, что в течение дня она выпивает где-то по 13 чашек кофе с сигаретой и даже написала кучу хитов в процессе курения.

Лана Дель Рэй
Лана Дель Рэй на премии Grammy Awards в Лос-Анджелесе в этом году. Фото: Pinterest

Дэниел Рэдклифф

Британский актер и звезда "Гарри Поттера" также не может отказаться от такой вредной привычки, как курение. Более того, Дэниел увлекается самокрутками и точно знает, как их качественно наполнить. Однажды актер даже рассказывал, что часто теряет свои зажигалки, поэтому просит их у прохожих, которые удивляются этому.

Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф на церемонии Tony Awards в Нью-Йорке в этом году. Фото: The Mirror

Леонардо Ди Каприо

Один из самых желанных мужчин Голливуда также не может отказаться от курения. Известно, что американский актер активно борется за экологию, поэтому отказался от обычных сигарет и перешел на электронные средства курения.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо на Международном кинофестивале в США в этом году. Фото: ANSA Brasil

Майли Сайрус

Эпатажная американская певица уже много раз пыталась отказаться от курения, однако пока ей это не удалось. Очень часто звезду можно заметить в публичных местах вместе с сигаретой в руке. Более того, Майли Сайрус курит на своих концертах и даже выходит на церемонии вручения наград с сигаретой в руке.

Майли Сайрус
Майли Сайрус на Grammy Awards в Лос-Анджелесе в этом году. Фото: BBC

Какие еще звезды Голливуда курят

От курения также не могут отказаться и такие знаменитости, как:

  • Кейт Уинслет
  • Мелани Гриффит
  • Рианна
  • Кристен Стюарт
  • Сальма Хайек
  • Роберт Паттинсон
  • Кира Найтли
  • Кэтрин Зета-Джонс
  • Джессика Альба

Напомним, мы писали о том, какие голливудские звезды никогда не состояли в браке.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаменитости Голливуда до сих пор не стали родителями.

Также мы сообщали о том, какие мировые звезды долго жили в бедных семьях.

Джонни Депп Леонардо Ди Каприо шоу-бизнес Майли Сайрус Лана Дель Рей Дэниел Рэдклифф

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Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

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