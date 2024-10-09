Голливудские звезды, которые курят — кто не может отказаться от сигарет

Курят во время концертов — какие звезды Голливуда имеют плохие привычки
Многие думают, что мировые звезды — это идеальные люди, которые должны "держать марку" на публике. Однако, в зарубежном шоу-бизнесе есть знаменитости, которые не могут расстаться с сигаретами, поэтому их часто можно увидеть в процессе курения.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Знаменитости, которые часто держат сигарету в руке
Джонни Депп
Американский актер и режиссер, главный герой "Пиратов Карибского моря" начал держать сигарету еще в возрасте 12 лет. Некоторый промежуток времени Джонни Депп пытался отказаться от курения, однако, держание сигареты в руке стало неотъемлемой частью его образа.
Лана Дель Рэй
Известная американская артистка держит сигарету в руке прямо во время своих концертов и совсем не стесняется того, что любит курить. Более того, однажды композитор заявила, что в течение дня она выпивает где-то по 13 чашек кофе с сигаретой и даже написала кучу хитов в процессе курения.
Дэниел Рэдклифф
Британский актер и звезда "Гарри Поттера" также не может отказаться от такой вредной привычки, как курение. Более того, Дэниел увлекается самокрутками и точно знает, как их качественно наполнить. Однажды актер даже рассказывал, что часто теряет свои зажигалки, поэтому просит их у прохожих, которые удивляются этому.
Леонардо Ди Каприо
Один из самых желанных мужчин Голливуда также не может отказаться от курения. Известно, что американский актер активно борется за экологию, поэтому отказался от обычных сигарет и перешел на электронные средства курения.
Майли Сайрус
Эпатажная американская певица уже много раз пыталась отказаться от курения, однако пока ей это не удалось. Очень часто звезду можно заметить в публичных местах вместе с сигаретой в руке. Более того, Майли Сайрус курит на своих концертах и даже выходит на церемонии вручения наград с сигаретой в руке.
Какие еще звезды Голливуда курят
От курения также не могут отказаться и такие знаменитости, как:
- Кейт Уинслет
- Мелани Гриффит
- Рианна
- Кристен Стюарт
- Сальма Хайек
- Роберт Паттинсон
- Кира Найтли
- Кэтрин Зета-Джонс
- Джессика Альба
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