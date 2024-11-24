Кира Найтли призналась, что страдала пищевым расстройством

Британская актриса Кира Найтли. Фото: The Telegraph

Актриса Кира Найтли вспомнила свои молодые годы в центре внимания. Звезда фильма "Гордость и предубеждения" страдала пищевым расстройством и пережила психический срыв.

Об этом она рассказала в интервью The Times.

Читайте также:

Кира Найтли о негативной стороне славы

Звезда рассказала о том, что ей приходилось сталкиваться с постоянными спекуляциями по поводу своего веса в начале карьеры. У нее было пищевое расстройство. Актриса призналась, что из-за травматичного опыта, ее память блокирует воспоминания о том, как она питалась в молодые годы.

"Я знала, что у меня это было (пищевое расстройство. — Ред). Я не знала, что я ела. Однако я не помню этого в классическом травматическом смысле", — поделилась она.

Она добавила, что прессе обычно не хватает эмпатии, когда речь идет о звездах, страдающих расстройствами пищевого поведения. Звезда вспомнила случай, когда прошедшая реабилитацию от расстройства пищевого поведения в 2004 году Мэри-Кейт Олсен была публично высмеяна.

"Я очень хорошо помню, как у одной из близнецов Олсена была анорексия, и она легла в клинику. Помню, как меня спросили об этом во время пресс-тура, будто это была шутка. Ей должно было быть стыдно за то, что она обратилась за помощью из-за анорексии", — рассказала звезда "Реальной любви".

Найтли призналась, что эта ситуация сделала ее "очень эмоциональной", несмотря на то, что речь шла не о ней.

В 2018 году Найтли рассказала, что пережила "психический срыв", когда ей было 22 года. У нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство из-за стремительной славы.

Ранее мы писали о том, что Ридли Скотт начал работу над фильмом "Гладиатор 3". Также мы рассказывали, кто сыграет Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере.